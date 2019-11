LIVE: Charleroi en Eupen willen reeksje verderzetten

78' tweede helft, minuut 78. Charleroi heeft het juiste ritme te pakken. Het heeft lang genoeg geduurd. Nicholson schiet deze keer iets te centraal, waardoor De Wolf alweer geen wonderen moet verrichten. Charleroi heeft het juiste ritme te pakken. Het heeft lang genoeg geduurd. Nicholson schiet deze keer iets te centraal, waardoor De Wolf alweer geen wonderen moet verrichten.

77' tweede helft, minuut 77. Eupen maakt het zichzelf lastig door slecht weg te werken. Nurio kan de bezoekers uiteindelijk niet afstraffen. Eupen maakt het zichzelf lastig door slecht weg te werken. Nurio kan de bezoekers uiteindelijk niet afstraffen.

76' tweede helft, minuut 76. Beck ruimt op. De Wolf gaat in de mist op een hoekschop. Bruno ruikt zijn kans al, maar de ouwe Beck strekt zijn been helemaal en haalt de bal weg. Beck ruimt op De Wolf gaat in de mist op een hoekschop. Bruno ruikt zijn kans al, maar de ouwe Beck strekt zijn been helemaal en haalt de bal weg.

74' Gele kaart voor Siebe Blondelle van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 74 Siebe Blondelle KAS Eupen

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Charleroi, Mamadou Fall erin, Ali Gholizadeh eruit wissel Ali Gholizadeh Mamadou Fall

73' tweede helft, minuut 73. Blondelle breekt een aanval af en is de eerste die in het gele boekje van scheidsrechter Alen verdwijnt. Blondelle breekt een aanval af en is de eerste die in het gele boekje van scheidsrechter Alen verdwijnt.

70' tweede helft, minuut 70. Er zit eindelijk wat leven in! Batista kan op aangeven van Schouterden zijn knal niet laag genoeg houden. Er zit eindelijk wat leven in! Batista kan op aangeven van Schouterden zijn knal niet laag genoeg houden.

69' tweede helft, minuut 69. Kansje voor Nurio. Charleroi antwoordt met een eigen doelkans. Nurio wordt schuin voor doel afgeblokt, maar dwingt zo wel de eerste hoekschop af voor de thuisploeg. Kansje voor Nurio Charleroi antwoordt met een eigen doelkans. Nurio wordt schuin voor doel afgeblokt, maar dwingt zo wel de eerste hoekschop af voor de thuisploeg.

68' tweede helft, minuut 68. Na een mistrap van Verdon krijgt Cools de kans om zijn 150e match in eerste klasse te kleuren met een goal, maar hij schrikt en ramt de bal hoog over. Na een mistrap van Verdon krijgt Cools de kans om zijn 150e match in eerste klasse te kleuren met een goal, maar hij schrikt en ramt de bal hoog over.

67' tweede helft, minuut 67. Het blijft behelpen op Mambourg. Dit is een flauwe wedstrijd. Het blijft behelpen op Mambourg. Dit is een flauwe wedstrijd.

64' tweede helft, minuut 64. Het niveau van de wedstrijd is recht evenredig met de temperatuur. We zitten ongeveer aan het vriespunt. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio. Het niveau van de wedstrijd is recht evenredig met de temperatuur. We zitten ongeveer aan het vriespunt. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio

62' tweede helft, minuut 62. Beck maakt van een slordige bal nog een ietwat gevaarlijke voorzet. Penneteau weet er wel raad mee. Beck maakt van een slordige bal nog een ietwat gevaarlijke voorzet. Penneteau weet er wel raad mee.

59' tweede helft, minuut 59. Rezaei duikt diep en schuift de bal voor doel. Te ver voor Nicholson, die bovendien te laat is vertrokken. Rezaei duikt diep en schuift de bal voor doel. Te ver voor Nicholson, die bovendien te laat is vertrokken.

57' tweede helft, minuut 57. Pech voor Bolingi! Bautista bedient Bolingi voor de 0-1, maar die laatste beseft snel dat zijn aangever ruim buitenspel staat. Jammer voor Bolingi zelf, voor Eupen en ook voor de wedstrijd. Die kan een duwtje in de rug gebruiken. Pech voor Bolingi! Bautista bedient Bolingi voor de 0-1, maar die laatste beseft snel dat zijn aangever ruim buitenspel staat. Jammer voor Bolingi zelf, voor Eupen en ook voor de wedstrijd. Die kan een duwtje in de rug gebruiken.

55' tweede helft, minuut 55. Eupen heeft ondertussen al zes hoekschoppen verzameld, Charleroi wacht nog steeds op zijn eerste. Eupen heeft ondertussen al zes hoekschoppen verzameld, Charleroi wacht nog steeds op zijn eerste.

53' tweede helft, minuut 53. Morioka krijgt zijn voorzichtige schot niet voorbij De Wolf. Morioka krijgt zijn voorzichtige schot niet voorbij De Wolf.

52' tweede helft, minuut 52. Het is bijzonder druk op de middenstrook. Dat maakt het voetballen er niet gemakkelijker op. Het is bijzonder druk op de middenstrook. Dat maakt het voetballen er niet gemakkelijker op.

51' tweede helft, minuut 51. Het is wat holderdebolder in het begin van de tweede helft. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio. Het is wat holderdebolder in het begin van de tweede helft. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio

49' tweede helft, minuut 49. Charleroi-Eupen is ook een duel tussen twee spitsen die de laatste weken uit het sukkelstraatje geraakt zijn. Vandaag hebben Rezaei en Bolingi zich nog maar weinig kunnen tonen. Charleroi-Eupen is ook een duel tussen twee spitsen die de laatste weken uit het sukkelstraatje geraakt zijn. Vandaag hebben Rezaei en Bolingi zich nog maar weinig kunnen tonen.

47' tweede helft, minuut 47. Bijna Ebrahimi. Penneteau staat als een standbeeld te kijken naar een fors schot van Ebrahimi. Gelukkig voor de ervaren doelman zoeft de bal net naast. Bijna Ebrahimi Penneteau staat als een standbeeld te kijken naar een fors schot van Ebrahimi. Gelukkig voor de ervaren doelman zoeft de bal net naast.

46' tweede helft, minuut 46. De eerste helft heeft ons toch wat teleurgesteld. Bieden Charleroi en Eupen ons in de tweede een beetje meer opwinding en misschien een paar doelpunten als zoenoffer? De eerste helft heeft ons toch wat teleurgesteld. Bieden Charleroi en Eupen ons in de tweede een beetje meer opwinding en misschien een paar doelpunten als zoenoffer?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:51 rust, 18 uur 51. Weinig spektakel in Charleroi: 0-0 aan de rust.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust! Charleroi en Eupen zijn erg aan elkaar gewaagd. In een gesloten eerste helft gaven ze weinig weg en dus houden we het halfweg bij 0-0. Rust! Charleroi en Eupen zijn erg aan elkaar gewaagd. In een gesloten eerste helft gaven ze weinig weg en dus houden we het halfweg bij 0-0.

42' eerste helft, minuut 42. Morioka schept ruimte voor Rezaei, die op De Wolf stuit. De vlaggenman geeft teken dat de Iraniër buitenspel loopt, de herhalingen tonen dat het heel erg nipt is. Morioka schept ruimte voor Rezaei, die op De Wolf stuit. De vlaggenman geeft teken dat de Iraniër buitenspel loopt, de herhalingen tonen dat het heel erg nipt is.

41' eerste helft, minuut 41. Schotje van Bruno. Bruno kan zich niet helemaal losrukken van de bonkige Verdon. Desondanks weet hij toch te schieten, al is De Wolf niet meteen onder de indruk. Schotje van Bruno Bruno kan zich niet helemaal losrukken van de bonkige Verdon. Desondanks weet hij toch te schieten, al is De Wolf niet meteen onder de indruk.

40' eerste helft, minuut 40. Beide ploegen lijken tevreden met 0-0 in deze eerste helft. We mogen wel verwachten dat er tijdens de rust wat dingen bijgesteld worden. Beide ploegen lijken tevreden met 0-0 in deze eerste helft. We mogen wel verwachten dat er tijdens de rust wat dingen bijgesteld worden.

37' eerste helft, minuut 37. Charleroi wordt beter. Na een periode met een iets sterker Eupen is het opnieuw Charleroi dat de richting van de match bepaalt. De thuisfans laten zich weer wat luider horen. Charleroi wordt beter Na een periode met een iets sterker Eupen is het opnieuw Charleroi dat de richting van de match bepaalt. De thuisfans laten zich weer wat luider horen.

34' eerste helft, minuut 34. Gholizadeh zorgt met zolenwerk en een paar korte kapbewegingen voor een klein hoogtepunt. Zijn dribbel wordt abrupt afgebroken door een tackle van Cools. Gholizadeh zorgt met zolenwerk en een paar korte kapbewegingen voor een klein hoogtepunt. Zijn dribbel wordt abrupt afgebroken door een tackle van Cools.

32' eerste helft, minuut 32. Defensief zit het bij de twee ploegen aardig in elkaar. De aanvallers zijn niet aan het feest op Mambourg. Defensief zit het bij de twee ploegen aardig in elkaar. De aanvallers zijn niet aan het feest op Mambourg.

30' eerste helft, minuut 30. Een strakke voorzet van Beck en even later een missertje van Penneteau zorgen toch voor enige onrust in de rechthoek van de Carolo's. Een strakke voorzet van Beck en even later een missertje van Penneteau zorgen toch voor enige onrust in de rechthoek van de Carolo's.

28' eerste helft, minuut 28. Eindelijk nog eens een bal tussen de palen. Het schot van Gholizadeh wijkt lichtjes af, De Wolf pakt. Eindelijk nog eens een bal tussen de palen. Het schot van Gholizadeh wijkt lichtjes af, De Wolf pakt.

27' eerste helft, minuut 27. Het is hier een beetje stilgevallen. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio. Het is hier een beetje stilgevallen. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio

26' eerste helft, minuut 26. Het veelbelovende begin heeft geen vervolg gekregen. Het veelbelovende begin heeft geen vervolg gekregen.

23' eerste helft, minuut 23. De thuisploeg moet wennen aan de nieuwe tactiek. Gholizadeh zit tussen twee stoelen, waardoor de opstelling varieert van 3-5-2 tot 3-4-3. De thuisploeg moet wennen aan de nieuwe tactiek. Gholizadeh zit tussen twee stoelen, waardoor de opstelling varieert van 3-5-2 tot 3-4-3.

21' eerste helft, minuut 21. Beck en Milicevic vinden elkaar blindelings op rechts. Dessoleil moet ingrijpen om een grote kans te verijdelen. Beck en Milicevic vinden elkaar blindelings op rechts. Dessoleil moet ingrijpen om een grote kans te verijdelen.

19' eerste helft, minuut 19. Terwijl Eupen zich steeds meer doet gelden, zoekt Morioka meteen de diepte. Rezaei wordt niet bereikt en komt ook weinig in het stuk voor. Terwijl Eupen zich steeds meer doet gelden, zoekt Morioka meteen de diepte. Rezaei wordt niet bereikt en komt ook weinig in het stuk voor.

16' eerste helft, minuut 16. Nurio stopt Bolingi. Bolingi jaagt op zijn vierde goal in drie matchen. De Congolees kan een foute kopbal van de thuisploeg meepikken, maar vooraleer hij kan afdrukken komt Nurio in de weg lopen. Nurio stopt Bolingi Bolingi jaagt op zijn vierde goal in drie matchen. De Congolees kan een foute kopbal van de thuisploeg meepikken, maar vooraleer hij kan afdrukken komt Nurio in de weg lopen.

15' eerste helft, minuut 15. Ebrahimi, een van de drie Iraniërs tussen de lijnen, levert een slap schot af in de armen van Penneteau. Ebrahimi, een van de drie Iraniërs tussen de lijnen, levert een slap schot af in de armen van Penneteau.

15' eerste helft, minuut 15. Eupen haalde 10 op 12. Maken ze er 13 op 15 van?

14' eerste helft, minuut 14. Hoewel Charleroi het vaakst de bal heeft, komt Eupen er geregeld uit. Het is een evenwichtige wedstrijd tussen twee ploegen die echt aan elkaar gewaagd zijn. Hoewel Charleroi het vaakst de bal heeft, komt Eupen er geregeld uit. Het is een evenwichtige wedstrijd tussen twee ploegen die echt aan elkaar gewaagd zijn.

12' eerste helft, minuut 12. Charleroi legt een hoog tempo op. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio. Charleroi legt een hoog tempo op. Eddy Botteldoorne op Sporza Radio

9' eerste helft, minuut 9. Bautista heeft er zin. De Spanjaard probeert zich door de verdediging van Charleroi te beuken, maar kent nog niet veel succes. Bautista heeft er zin. De Spanjaard probeert zich door de verdediging van Charleroi te beuken, maar kent nog niet veel succes.

6' eerste helft, minuut 6. Kans voor Eupen! Milicevic snijdt zijn vrije trap zoals altijd scherp aan. Blondelle springt hoog op en knikt de bal met overzicht voor doel, waar Bolingi er zijn teen niet tegen kan zetten. Kans voor Eupen! Milicevic snijdt zijn vrije trap zoals altijd scherp aan. Blondelle springt hoog op en knikt de bal met overzicht voor doel, waar Bolingi er zijn teen niet tegen kan zetten.

5' eerste helft, minuut 5. Charleroi bepaalt in de eerste minuten het tempo van de wedstrijd. Charleroi bepaalt in de eerste minuten het tempo van de wedstrijd.

2' eerste helft, minuut 2. Nicholson heeft al een trap op zijn enkel gekregen van Blondelle, maar dat weerhoudt de spits er niet van om De Wolf bijna te verrassen met een hakje. Nicholson heeft al een trap op zijn enkel gekregen van Blondelle, maar dat weerhoudt de spits er niet van om De Wolf bijna te verrassen met een hakje.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn vertrokken voor een ouderwetse match in zwart-wit. Zebra's en Panda's nemen het vanavond tegen elkaar op in een duel tussen twee ploegen in bloedvorm. Aftrap! We zijn vertrokken voor een ouderwetse match in zwart-wit. Zebra's en Panda's nemen het vanavond tegen elkaar op in een duel tussen twee ploegen in bloedvorm.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:50 vooraf, 17 uur 50. Morioka zal ons offensief helpen, maar ook een handje toesteken in balverlies. Karim Belhocine licht toe hoe hij de afwezigheid van twee defensieve middenvelders zal opvangen. Morioka zal ons offensief helpen, maar ook een handje toesteken in balverlies. Karim Belhocine licht toe hoe hij de afwezigheid van twee defensieve middenvelders zal opvangen.

17:45 vooraf, 17 uur 45. Op de bank zitten een paar spelers met een verleden bij hun tegenstander van vanavond. Fall kwam over van Eupen en Saglik rondde er zelfs zijn opleiding af. De Turkse Belg speelde in totaal 92 wedstrijden voor de Oostkantonners. In het andere kamp hoopt Laurent straks op een invalbeurt. Hij geraakte nooit verder dan de B-ploeg van Charleroi. Op de bank zitten een paar spelers met een verleden bij hun tegenstander van vanavond. Fall kwam over van Eupen en Saglik rondde er zelfs zijn opleiding af. De Turkse Belg speelde in totaal 92 wedstrijden voor de Oostkantonners. In het andere kamp hoopt Laurent straks op een invalbeurt. Hij geraakte nooit verder dan de B-ploeg van Charleroi.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Geschiedenis. Eupen won nog maar twee keer op bezoek bij Charleroi. De eerste keer was in 1974, de tweede keer was vorig seizoen tijdens de reguliere competitie. Alle doelpuntenmakers in de 1-2 van toen hebben inmiddels andere oorden opgezocht. Castro Montes onderscheidt zich tegenwoordig bij Gent, Msakni is teruggevlogen naar Qatar en Osimhen groeit in Rijsel zachtjesaan uit tot een topspits. Geschiedenis Eupen won nog maar twee keer op bezoek bij Charleroi. De eerste keer was in 1974, de tweede keer was vorig seizoen tijdens de reguliere competitie. Alle doelpuntenmakers in de 1-2 van toen hebben inmiddels andere oorden opgezocht. Castro Montes onderscheidt zich tegenwoordig bij Gent, Msakni is teruggevlogen naar Qatar en Osimhen groeit in Rijsel zachtjesaan uit tot een topspits.

17:15 vooraf, 17 uur 15. Opstelling Eupen. Waarom zou je iets veranderen aan een goed recept? San José heeft niks te klagen over het elftal dat Genk zonder punten naar huis stuurde en laat het dan ook van de eerste tot de laatste man staan. Rechterflank Milicevic, die bij Eupen bovenaan staat bij de goals én de assists, zal zich tegen zijn ex-ploeg extra willen tonen. Opstelling Eupen Waarom zou je iets veranderen aan een goed recept? San José heeft niks te klagen over het elftal dat Genk zonder punten naar huis stuurde en laat het dan ook van de eerste tot de laatste man staan. Rechterflank Milicevic, die bij Eupen bovenaan staat bij de goals én de assists, zal zich tegen zijn ex-ploeg extra willen tonen.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Opstelling Charleroi. Belhocine past een paar dingen aan in zijn opstelling. Ilaimaharitra is door zijn omstreden gele kaart na afloop van de match in Mechelen geschorst en Diandy is out, dus depanneert Hendrickx als verdedigende middenvelder. Willems duwt Busi naar de bank en ook Nicholson verschijnt aan de aftrap. Charleroi zal dus wat offensiever voor de dag komen dan vorige week. Opstelling Charleroi Belhocine past een paar dingen aan in zijn opstelling. Ilaimaharitra is door zijn omstreden gele kaart na afloop van de match in Mechelen geschorst en Diandy is out, dus depanneert Hendrickx als verdedigende middenvelder. Willems duwt Busi naar de bank en ook Nicholson verschijnt aan de aftrap. Charleroi zal dus wat offensiever voor de dag komen dan vorige week.

17:00 vooraf, 17 uur . Vooraf. Charleroi en Eupen beleven leuke weken. Dankzij een 10 op 12, met drie uitwedstrijden nota bene, parkeert Charleroi zich in de top zes. De Zebra's mogen zelfs nog een match inhalen, al is dat wel tegen het haast ongenaakbare Club Brugge. Ook Eupen pronkt met 10 op 12 en is daarmee voor minstens een poosje vrij van degradatiezorgen. Hopelijk levert het zelfvertrouwen dat beide ploegen opgebouwd hebben een leuke pot voetbal op. Vooraf Charleroi en Eupen beleven leuke weken. Dankzij een 10 op 12, met drie uitwedstrijden nota bene, parkeert Charleroi zich in de top zes. De Zebra's mogen zelfs nog een match inhalen, al is dat wel tegen het haast ongenaakbare Club Brugge. Ook Eupen pronkt met 10 op 12 en is daarmee voor minstens een poosje vrij van degradatiezorgen. Hopelijk levert het zelfvertrouwen dat beide ploegen opgebouwd hebben een leuke pot voetbal op.

16:55 - Vooraf Vooraf, 16 uur 55

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Núrio, Gaëtan Hendrickx, Ryota Morioka, Massimo Bruno, Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson, Massimo Bruno, Ryota Morioka, Gaëtan Hendrickx, Núrio, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Modou Diagne, Nicolas Penneteau

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Jordi Amat, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Nils Schouterden, Danijel Milicevic, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Jonathan Bolingi, Jon Bautista Opstelling KAS Eupen Jon Bautista, Jonathan Bolingi, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Danijel Milicevic, Nils Schouterden, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Jordi Amat, Andreas Beck, Ortwin De Wolf