LIVE: Kan Cercle Brugge heenronde afsluiten met zege van de hoop?

89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Idriss Saadi van Cercle Brugge. 2, 1. goal Cercle Brugge STVV 2 1

89' tweede helft, minuut 89. Invaller Saadi doet het voor Cercle. Cercle krijgt loon naar werken in de slotminuten. De pas ingevallen Saadi kopt Cercle naar een 2-1-voorsprong. Is groen-zwart op weg naar zijn tweede overwinning van het seizoen? Invaller Saadi doet het voor Cercle Cercle krijgt loon naar werken in de slotminuten. De pas ingevallen Saadi kopt Cercle naar een 2-1-voorsprong. Is groen-zwart op weg naar zijn tweede overwinning van het seizoen?

88' tweede helft, minuut 88. Somers mikt over. De hoekschop valt pardoes voor de voet van Somers, die van dichtbij hoog over knalt. Hoeveel kansen heeft Cercle nodig? Somers mikt over De hoekschop valt pardoes voor de voet van Somers, die van dichtbij hoog over knalt. Hoeveel kansen heeft Cercle nodig?

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Cercle Brugge, Idriss Saadi erin, Alimani Gory eruit wissel Alimani Gory Idriss Saadi

86' tweede helft, minuut 86. Cercle zet alles op alles. De thuisaanhang gaat er nog eens achter staan, want Cercle doet er op het veld alles aan om de ban te breken. Hazard zet nog maar eens een aanval op, het schot van Foster wijkt af in hoekschop. Cercle zet alles op alles De thuisaanhang gaat er nog eens achter staan, want Cercle doet er op het veld alles aan om de ban te breken. Hazard zet nog maar eens een aanval op, het schot van Foster wijkt af in hoekschop.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij STVV, Facundo Colidio erin, Yohan Boli eruit wissel Yohan Boli Facundo Colidio

82' tweede helft, minuut 82. Hazard naast. Hazard blijft proberen om Cercle over de streep te trekken. Hij knijpt naar binnen vanaf links en haalt uit met rechts, de bal zoeft centimeters naast. Hazard naast Hazard blijft proberen om Cercle over de streep te trekken. Hij knijpt naar binnen vanaf links en haalt uit met rechts, de bal zoeft centimeters naast.

80' tweede helft, minuut 80. Nog tien minuten. We duiken de slotfase van de wedstrijd in met een gelijke stand en twee ploegen die nog vol voor de zege willen gaan. Wie trekt aan het langste eind? Nog tien minuten We duiken de slotfase van de wedstrijd in met een gelijke stand en twee ploegen die nog vol voor de zege willen gaan. Wie trekt aan het langste eind?

76' tweede helft, minuut 76. Waasland-Beveren lijkt intussen op weg naar de zege in Kortrijk. Cercle weet dus wat het te doen staat. Waasland-Beveren lijkt intussen op weg naar de zege in Kortrijk. Cercle weet dus wat het te doen staat.

74' tweede helft, minuut 74. Kogel van Hazard. Hazard toont dat hij buskruit in de benen heeft en knalt van ruim buiten de zestien meter, Schmidt heeft de nodige moeite met het schot. Kogel van Hazard Hazard toont dat hij buskruit in de benen heeft en knalt van ruim buiten de zestien meter, Schmidt heeft de nodige moeite met het schot.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Cercle Brugge, Rominigue Kouamé erin, Godfred Donsah eruit wissel Godfred Donsah Rominigue Kouamé

70' tweede helft, minuut 70. Dubbele wissel bij Cercle. Storck neemt geen vrede met een gelijkspel en voert een dubbele wissel door: Somers en Kouamé komen in de ploeg, Donsah en doelpuntenmaker Hoggas mogen gaan rusten. Dubbele wissel bij Cercle Storck neemt geen vrede met een gelijkspel en voert een dubbele wissel door: Somers en Kouamé komen in de ploeg, Donsah en doelpuntenmaker Hoggas mogen gaan rusten.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Cercle Brugge, Thibo Somers erin, Kevin Hoggas eruit wissel Kevin Hoggas Thibo Somers

67' tweede helft, minuut 67. De Brugse defensie lijkt mij niet zo solide als ze zou moeten zijn. Johan De Caluwé op Radio 1. De Brugse defensie lijkt mij niet zo solide als ze zou moeten zijn. Johan De Caluwé op Radio 1

66' tweede helft, minuut 66. Cercle krijgt het opnieuw bijzonder warm bij een hoekschop van STVV. Nu is het Suzuki die ongehinderd kan inkoppen, de Japanner mikt in de handen van Hubert. Cercle krijgt het opnieuw bijzonder warm bij een hoekschop van STVV. Nu is het Suzuki die ongehinderd kan inkoppen, de Japanner mikt in de handen van Hubert.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij STVV, Elton Acolatse erin, Allan Sousa eruit wissel Allan Sousa Elton Acolatse

60' tweede helft, minuut 60. Zowel bij Cercle als bij STVV vallen er steeds meer gaten in de organisatie en zo krijgen we kansen aan beide kanten. Boli gaat op wandel en bedient Botaka, die slap op Hubert mikt. Zowel bij Cercle als bij STVV vallen er steeds meer gaten in de organisatie en zo krijgen we kansen aan beide kanten. Boli gaat op wandel en bedient Botaka, die slap op Hubert mikt.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij STVV, Steve de Ridder erin, Santiago Colombatto eruit wissel Santiago Colombatto Steve de Ridder

57' tweede helft, minuut 57. Taravel houdt Cercle recht. Bijna valt de goal aan de overkant. Sousa heeft tijd en ruimte om stevig uit te halen, Taravel staat zijn doelman bij en pareert de bal op de lijn. Taravel houdt Cercle recht Bijna valt de goal aan de overkant. Sousa heeft tijd en ruimte om stevig uit te halen, Taravel staat zijn doelman bij en pareert de bal op de lijn.

55' tweede helft, minuut 55. Cercle laat zich niet ontmoedigen en trekt alweer ten aanval. Foster spurt door op rechts, zijn gekruiste schot rolt naast. Cercle laat zich niet ontmoedigen en trekt alweer ten aanval. Foster spurt door op rechts, zijn gekruiste schot rolt naast.

54' tweede helft, minuut 54. VAR bevestigt: buitenspel. Het heeft even geduurd, maar de VAR is eruit geraakt en bevestigt het buitenspelgeval. Het blijft dus 1-1. VAR bevestigt: buitenspel Het heeft even geduurd, maar de VAR is eruit geraakt en bevestigt het buitenspelgeval. Het blijft dus 1-1.

52' tweede helft, minuut 52. Goal Gory afgekeurd. Opnieuw wordt een doelpunt van Cercle afgekeurd: Gory scoort, maar er is al voorafgaand buitenspel gesignaleerd. De VAR kijkt het na. Goal Gory afgekeurd Opnieuw wordt een doelpunt van Cercle afgekeurd: Gory scoort, maar er is al voorafgaand buitenspel gesignaleerd. De VAR kijkt het na.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Yohan Boli van STVV. 1, 1. goal Cercle Brugge STVV 1 1

49' tweede helft, minuut 49. Boli hangt de bordjes gelijk. STVV komt vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Boli wordt helemaal vrijgelaten bij een hoekschop en kan van dichtbij in doel koppen: 1-1, alles te herdoen. Boli hangt de bordjes gelijk STVV komt vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. Boli wordt helemaal vrijgelaten bij een hoekschop en kan van dichtbij in doel koppen: 1-1, alles te herdoen.

48' tweede helft, minuut 48. Dreiging van STVV: Botaka zet zich door tot tegen de achterlijn, zijn teruglegger richting Boli komt net niet aan. Het wordt een hoekschop. Dreiging van STVV: Botaka zet zich door tot tegen de achterlijn, zijn teruglegger richting Boli komt net niet aan. Het wordt een hoekschop.

47' tweede helft, minuut 47. Cercle begint net als in de eerste helft gretig. Biancone zet een dribbel op en onderneemt dan een ambitieuze poging van ruime afstand, de bal landt in de tribunes. Cercle begint net als in de eerste helft gretig. Biancone zet een dribbel op en onderneemt dan een ambitieuze poging van ruime afstand, de bal landt in de tribunes.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Lardot heeft de tweede helft op gang gefloten. Kan Cercle zijn krappe voorsprong vasthouden tot het eind? Tweede helft Lardot heeft de tweede helft op gang gefloten. Kan Cercle zijn krappe voorsprong vasthouden tot het eind?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. De thuisploeg mag gaan rusten met een verdiende 1-0-voorsprong. De fraaie vrije trap van Kevin Hoggas was de bekroning van een sterk eerste halfuur van Cercle Brugge. STVV kwam pas na de tegentreffer echt in de wedstrijd en creëerde nog een paar aardige mogelijkheden, maar kon die niet benutten. Rust De thuisploeg mag gaan rusten met een verdiende 1-0-voorsprong. De fraaie vrije trap van Kevin Hoggas was de bekroning van een sterk eerste halfuur van Cercle Brugge. STVV kwam pas na de tegentreffer echt in de wedstrijd en creëerde nog een paar aardige mogelijkheden, maar kon die niet benutten.

44' eerste helft, minuut 44. Kopbal Taravel. Ook Cercle forceert nog een prima kans voor de rust. Taravel staat volledig vrij, maar kan te weinig kracht in zijn kopbal leggen om Schmidt te verontrusten. Kopbal Taravel Ook Cercle forceert nog een prima kans voor de rust. Taravel staat volledig vrij, maar kan te weinig kracht in zijn kopbal leggen om Schmidt te verontrusten.

42' eerste helft, minuut 42. Cercle heeft het nu wat moeilijker met de druk van de bezoekers. Een voorzet van Botaka wordt door Sousa in één tijd over geknald. Cercle heeft het nu wat moeilijker met de druk van de bezoekers. Een voorzet van Botaka wordt door Sousa in één tijd over geknald.

39' eerste helft, minuut 39. Boli mist. Cercle is zijn voorsprong bijna kwijt als Boli plots alleen richting Hubert spurt, maar de Franse spits schuift de bal naast de goal. Boli mist Cercle is zijn voorsprong bijna kwijt als Boli plots alleen richting Hubert spurt, maar de Franse spits schuift de bal naast de goal.

37' eerste helft, minuut 37. Geen penalty voor Cercle. Cercle voelt dat er meer in zit en trekt door. Gory gaat liggen in de zestien meter na een duw van Sankhon, maar ref Lardot vindt het te weinig voor een penalty. Geen penalty voor Cercle Cercle voelt dat er meer in zit en trekt door. Gory gaat liggen in de zestien meter na een duw van Sankhon, maar ref Lardot vindt het te weinig voor een penalty.

34' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 34 door Kevin Hoggas van Cercle Brugge. 1, 0. vrije trap Cercle Brugge STVV 1 0

34' eerste helft, minuut 34. Hoggas doet het opnieuw. Kevin Hoggas zet Cercle op voorsprong met een fraai vrijetrapdoelpunt. De voorsprong is verdiend, want Cercle was al zowat de hele wedstrijd de dominante partij. Na zijn knappe volley tegen Anderlecht opnieuw een doelpunt om in te kaderen voor de Fransman. Hoggas doet het opnieuw Kevin Hoggas zet Cercle op voorsprong met een fraai vrijetrapdoelpunt. De voorsprong is verdiend, want Cercle was al zowat de hele wedstrijd de dominante partij. Na zijn knappe volley tegen Anderlecht opnieuw een doelpunt om in te kaderen voor de Fransman.

33' Gele kaart voor Santiago Colombatto van STVV tijdens eerste helft, minuut 33 Santiago Colombatto STVV

30' eerste helft, minuut 30. Kansen voor STVV. STVV komt er niet vaak uit, maar de tegenprikken van de Limburgers zijn wel best gevaarlijk. Eerst mikt Colombatto niet zo ver naast, in de volgende fase krijgt ook Suzuki het leer niet tussen de palen. Kansen voor STVV STVV komt er niet vaak uit, maar de tegenprikken van de Limburgers zijn wel best gevaarlijk. Eerst mikt Colombatto niet zo ver naast, in de volgende fase krijgt ook Suzuki het leer niet tussen de palen.

27' eerste helft, minuut 27. De Cercle-defensie laat zich compleet verrassen door een snel genomen vrije trap van Garcia, Boli vergeet te profiteren en plaatst de bal in één tijd naast. De Cercle-defensie laat zich compleet verrassen door een snel genomen vrije trap van Garcia, Boli vergeet te profiteren en plaatst de bal in één tijd naast.

24' eerste helft, minuut 24. Nu toch eens een aanvallende impuls van STVV: Janssens ziet na een lange rush zijn schot geblokt, ook Suzuki vindt een groen-zwart obstakel op zijn weg. Nu toch eens een aanvallende impuls van STVV: Janssens ziet na een lange rush zijn schot geblokt, ook Suzuki vindt een groen-zwart obstakel op zijn weg.

21' eerste helft, minuut 21. Garcia schat een voorzet volledig verkeerd in, Foster is te verrast om te profiteren. Cercle morst nu toch met de kansjes. Garcia schat een voorzet volledig verkeerd in, Foster is te verrast om te profiteren. Cercle morst nu toch met de kansjes.

18' Gele kaart voor Naomichi Ueda van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 18 Naomichi Ueda Cercle Brugge

18' eerste helft, minuut 18. Geel Ueda. Suzuki probeert in zijn eentje de forcing te voeren voor STVV. Ueda steekt daar nogal brutaal een stokje voor, het levert hem de eerste kaart van de wedstrijd op. Geel Ueda Suzuki probeert in zijn eentje de forcing te voeren voor STVV. Ueda steekt daar nogal brutaal een stokje voor, het levert hem de eerste kaart van de wedstrijd op.

17' eerste helft, minuut 17. Na een korte tegenprik van STVV kiest Cercle voor de snelle omschakeling. Foster spurt de zestien meter in, maar krijgt de bal niet tot bij een ploegmaat. Na een korte tegenprik van STVV kiest Cercle voor de snelle omschakeling. Foster spurt de zestien meter in, maar krijgt de bal niet tot bij een ploegmaat.

16' eerste helft, minuut 16. Het is een soort eenrichtingswedstrijd tot nu toe. Cercle is bijna de hele tijd in de aanval. Johan De Caluwé op Radio 1. Het is een soort eenrichtingswedstrijd tot nu toe. Cercle is bijna de hele tijd in de aanval. Johan De Caluwé op Radio 1

14' eerste helft, minuut 14. Intussen is Waasland-Beveren op voorsprong gekomen in Kortrijk. Bij deze tussenstand gaapt er al een kloof van 6 punten tussen Cercle en de voorlaatste in de stand. Intussen is Waasland-Beveren op voorsprong gekomen in Kortrijk. Bij deze tussenstand gaapt er al een kloof van 6 punten tussen Cercle en de voorlaatste in de stand.

11' eerste helft, minuut 11. Een nieuwe Brugse hoekschop valt bij de tweede paal goed voor Taravel, die half naast de bal maait. Een nieuwe Brugse hoekschop valt bij de tweede paal goed voor Taravel, die half naast de bal maait.

7' eerste helft, minuut 7. Goal van Hoggas afgekeurd. De druk van Cercle levert ei zo na wat op: Hoggas glijdt een voorzet in doel, maar Lardot heeft goed gezien dat de Fransman de bal met de hand speelde. Goal van Hoggas afgekeurd De druk van Cercle levert ei zo na wat op: Hoggas glijdt een voorzet in doel, maar Lardot heeft goed gezien dat de Fransman de bal met de hand speelde.

5' eerste helft, minuut 5. Cercle dringt aan. Het initiatief blijft van Cercle komen. Gory troeft Janssens af op links en levert een scherpe voorzet af, niemand in groen en zwart kan afwerken. Cercle dringt aan Het initiatief blijft van Cercle komen. Gory troeft Janssens af op links en levert een scherpe voorzet af, niemand in groen en zwart kan afwerken.

2' eerste helft, minuut 2. Het is Cercle dat als eerste ten aanval trekt. Dat levert de thuisploeg al snel een hoekschop op, maar daar blijft het voorlopig bij. Het is Cercle dat als eerste ten aanval trekt. Dat levert de thuisploeg al snel een hoekschop op, maar daar blijft het voorlopig bij.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Jonathan Lardot heeft de partij op gang gefloten. Aftrap We zijn vertrokken! Ref Jonathan Lardot heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:42 vooraf, 19 uur 42. Twee wissels bij STVV. Marc Brys voert twee wissels door in zijn basiself. De Bruyn en Janssens verschijnen aan de aftrap, zij komen in de plaats van De Ridder en Mmaee. Twee wissels bij STVV Marc Brys voert twee wissels door in zijn basiself. De Bruyn en Janssens verschijnen aan de aftrap, zij komen in de plaats van De Ridder en Mmaee.

19:34 vooraf, 19 uur 34. We hebben nu even veel punten als vorig jaar rond deze tijd. Ik ben daar supertevreden over, maar uiteindelijk heb je nog niets. Marc Brys (coach STVV). We hebben nu even veel punten als vorig jaar rond deze tijd. Ik ben daar supertevreden over, maar uiteindelijk heb je nog niets. Marc Brys (coach STVV)

19:12 vooraf, 19 uur 12. Nog geen Peeters bij Cercle. De thuisploeg moet het nog altijd zonder Stef Peeters doen, die zo het duel tegen zijn ex-club mist. Verder noteren we één wijziging in vergelijking met de verloren wedstrijd in Anderlecht: Foster komt in de ploeg ten nadele van Somers. Nog geen Peeters bij Cercle De thuisploeg moet het nog altijd zonder Stef Peeters doen, die zo het duel tegen zijn ex-club mist. Verder noteren we één wijziging in vergelijking met de verloren wedstrijd in Anderlecht: Foster komt in de ploeg ten nadele van Somers.

19:00 vooraf, 19 uur . Vooraf. Bernd Storck heeft bij Cercle nog niet voor de verhoopte ommekeer kunnen zorgen, al lijken de recentste uitslagen - nipte nederlagen tegen Genk en Anderlecht en een gelijkspel tegen Moeskroen - aan te geven dat er beterschap op komst is. STVV van zijn kant heeft zich met een mooie 7 op 9 stevig in de middenmoot genesteld en kan met vertrouwen naar Brugge afzakken. Vooraf Bernd Storck heeft bij Cercle nog niet voor de verhoopte ommekeer kunnen zorgen, al lijken de recentste uitslagen - nipte nederlagen tegen Genk en Anderlecht en een gelijkspel tegen Moeskroen - aan te geven dat er beterschap op komst is. STVV van zijn kant heeft zich met een mooie 7 op 9 stevig in de middenmoot genesteld en kan met vertrouwen naar Brugge afzakken.

19:00 - Vooraf Vooraf, 19 uur

Opstelling Cercle Brugge. Guillaume Hubert, Giulian Biancone, Naomichi Ueda, Jérémy Taravel, Jonathan Panzo, Godfred Donsah, Kevin Hoggas, Calvin Dekuyper, Kylian Hazard, Lyle Foster, Alimani Gory Opstelling Cercle Brugge Alimani Gory, Lyle Foster, Kylian Hazard, Calvin Dekuyper, Kevin Hoggas, Godfred Donsah, Jonathan Panzo, Jérémy Taravel, Naomichi Ueda, Giulian Biancone, Guillaume Hubert

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Jordan Botaka, Pol García, Samuel Asamoah, Allan Sousa, Wolke Janssens, Santiago Colombatto, Alexandre de Bruyn, Ibrahima Sankhon, Yohan Boli, Yuma Suzuki Opstelling STVV Yuma Suzuki, Yohan Boli, Ibrahima Sankhon, Alexandre de Bruyn, Santiago Colombatto, Wolke Janssens, Allan Sousa, Samuel Asamoah, Pol García, Jordan Botaka, Daniel Schmidt