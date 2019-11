Mata deed een deel van de training mee. Hopelijk is hij beschikbaar. En nu de focus op de wedstrijd op Antwerp. Het is een mooie uitdaging om daar zondag voor het eerst sinds 2003 te winnen.

vooraf, 12 uur 57. Mata deed een deel van de training mee. Hopelijk is hij beschikbaar. En nu de focus op de wedstrijd op Antwerp. Het is een mooie uitdaging om daar zondag voor het eerst sinds 2003 te winnen. Philipe Clement .

12:53

vooraf, 12 uur 53. Antwerp sterk in eigen huis. Met 13 punten op 15 in eigen huis doet Antwerp het zeker niet slecht voor eigen publiek. Ook wat de statistieken tegen Club Brugge betreft, mag het zich op de schouder kloppen: het is al sinds 2003 geleden dat Club Brugge nog eens kwam winnen op de Bosuil. Maar met de zwakkere periode van Antwerp en de genadeloze vorm van Club Brugge in de JPL, kan daar morgen weleens een einde aan komen.