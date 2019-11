LIVE: Nurio maakt wereldgoal, maar Storm maakt opnieuw gelijk

44' eerste helft, minuut 44. Vervanging bij Charleroi, Shamar Nicholson erin, Christophe Diandy eruit wissel Christophe Diandy Shamar Nicholson

42' eerste helft, minuut 42. Vreemde fase die slecht nieuws betekent voor Diandy. Zonder een tegenstander in de buurt gaat Diandy op spectaculaire wijze tegen de grond. Er moet iets geknapt zijn in zijn knie. Hij geeft meteen aan dat hij niet voort kan. Dit lijkt het begin van een lange afwezigheid te zijn, vrezen we. Vreemde fase die slecht nieuws betekent voor Diandy Zonder een tegenstander in de buurt gaat Diandy op spectaculaire wijze tegen de grond. Er moet iets geknapt zijn in zijn knie. Hij geeft meteen aan dat hij niet voort kan. Dit lijkt het begin van een lange afwezigheid te zijn, vrezen we.

38' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 38 door Nikola Storm van KV Mechelen. 2, 2. penalty KV Mechelen Charleroi 2 2

37' eerste helft, minuut 37. Stormt mist niet vanop de stip: 2-2. Storm trapt de bal beheerst naar de rechterbenedenhoek. Penneteau springt naar de andere kant. De score is opnieuw in evenwicht. Wat een leuke eerste helft. Stormt mist niet vanop de stip: 2-2 Storm trapt de bal beheerst naar de rechterbenedenhoek. Penneteau springt naar de andere kant. De score is opnieuw in evenwicht. Wat een leuke eerste helft.

37' eerste helft, minuut 37. Penalty voor KVM. Diandy haalt Van Cleemput onderuit in het strafschopgebied. De thuisploeg krijgt een penalty. De middenvelder van Charleroi kwam te laat. Penalty voor KVM Diandy haalt Van Cleemput onderuit in het strafschopgebied. De thuisploeg krijgt een penalty. De middenvelder van Charleroi kwam te laat.

32' eerste helft, minuut 32. Wat een goal van Nurio! Een wereldgoal !!! Charleroi staat voor de tweede keer op voorsprong. Doelman Thoelen bokst een corner weg, maar dat is zonder Nurio gerekend. Hij knalt de bal van buiten het strafschopgebied fantastisch in de verste hoek. Dit moet u herbekijken. Wat een goal van Nurio! Een wereldgoal !!! Charleroi staat voor de tweede keer op voorsprong. Doelman Thoelen bokst een corner weg, maar dat is zonder Nurio gerekend. Hij knalt de bal van buiten het strafschopgebied fantastisch in de verste hoek. Dit moet u herbekijken.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Núrio van Charleroi. 1, 2. goal KV Mechelen Charleroi 1 2

31' eerste helft, minuut 31. Het regent in deze match...het regent kansen. Deze keer is Charleroi dicht bij een tweede goal. Morioka stift de bal over de verdediging. Rezaei doet hetzelfde met doelman Thoelen, maar Peyre redt voor de lijn. Het regent in deze match...het regent kansen. Deze keer is Charleroi dicht bij een tweede goal. Morioka stift de bal over de verdediging. Rezaei doet hetzelfde met doelman Thoelen, maar Peyre redt voor de lijn.

25' eerste helft, minuut 25. Afgekeurde goal van De Camargo. De Camargo trapt de bal binnen aan de tweede paal, maar het feest in het stadion is van korte duur. Ref Lardot heeft een duwfout gezien van de Braziliaanse Belg op Fortuna net voor hij scoorde. Net daarvoor miste Van Damme de 2-1 van dichtbij. KVM verdient een voorsprong, maar moet zuiverder handelen voor doel. Afgekeurde goal van De Camargo De Camargo trapt de bal binnen aan de tweede paal, maar het feest in het stadion is van korte duur. Ref Lardot heeft een duwfout gezien van de Braziliaanse Belg op Fortuna net voor hij scoorde. Net daarvoor miste Van Damme de 2-1 van dichtbij. KVM verdient een voorsprong, maar moet zuiverder handelen voor doel.

23' eerste helft, minuut 23. Heel mooie aanval, maar geen goal. KV Mechelen timmert een prachtige aanval in elkaar, maar bij de afwerking loopt het mis. Vanzeir had onder meer Van Cleemput en Schoofs heel blij kunnen maken als hij niet op Diagne had getrapt. Heel mooie aanval, maar geen goal KV Mechelen timmert een prachtige aanval in elkaar, maar bij de afwerking loopt het mis. Vanzeir had onder meer Van Cleemput en Schoofs heel blij kunnen maken als hij niet op Diagne had getrapt.

20' eerste helft, minuut 20. KVM ontsnapt aan de 1-2. Dit is een leuke eerste helft. Charleroi scoort bijna een tweede keer na een goede combinatie. Fortuna zet perfect voor. Morioka loopt perfect in, maar toont dat hij geen al te beste kopper is. Dit had eigenlijk de 1-2 moeten zijn. KVM ontsnapt aan de 1-2 Dit is een leuke eerste helft. Charleroi scoort bijna een tweede keer na een goede combinatie. Fortuna zet perfect voor. Morioka loopt perfect in, maar toont dat hij geen al te beste kopper is. Dit had eigenlijk de 1-2 moeten zijn.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Onur Kaya van KV Mechelen. 1, 1. goal KV Mechelen Charleroi 1 1

15' eerste helft, minuut 15. De gelijkmaker van de aanvoerder. Kaya maakt uitgerekend in zijn 400e match als profvoetballer gelijk. Rezaei kopt een hoekschop voor KVM weg, recht in de voeten van Kaya. Die twijfelt geen seconde en maakt knap gelijk. De gelijkmaker van de aanvoerder Kaya maakt uitgerekend in zijn 400e match als profvoetballer gelijk. Rezaei kopt een hoekschop voor KVM weg, recht in de voeten van Kaya. Die twijfelt geen seconde en maakt knap gelijk.

11' eerste helft, minuut 11. Charleroi pleegt een coup: 0-1. De bezoekers komen totaal tegen de gang van het spel in op voorsprong. Bruno omspeelt drie verdedigers en bedient Rezaei. De Iraniër blijft kalm en plaatst de bal in de verste hoek. Een knappe goal, dat zeker. De eerste kans levert meteen een goal op voor Charleroi. Charleroi pleegt een coup: 0-1 De bezoekers komen totaal tegen de gang van het spel in op voorsprong. Bruno omspeelt drie verdedigers en bedient Rezaei. De Iraniër blijft kalm en plaatst de bal in de verste hoek. Een knappe goal, dat zeker. De eerste kans levert meteen een goal op voor Charleroi.

11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 11 door Kaveh Rezaei van Charleroi. 0, 1. goal KV Mechelen Charleroi 0 1

5' eerste helft, minuut 5. De thuisploeg begint het beste. Opnieuw KVM. Vanzeir zet zijn verdediger in de wind aan de cornervlag met een slimme schijnbeweging en levert een prima voorzet af. Schoofs kan er net niet bij. De thuisploeg begint het beste Opnieuw KVM. Vanzeir zet zijn verdediger in de wind aan de cornervlag met een slimme schijnbeweging en levert een prima voorzet af. Schoofs kan er net niet bij.

3' eerste helft, minuut 3. Eerste dreiging. Storm zorgt voor de eerste opwinding. Hij komt naar binnen en viseert de verste hoek. Diagne en twee ploegmaats gooien zich in de baan van het schot. Met resultaat. Penneteau moet niet in actie komen. Eerste dreiging Storm zorgt voor de eerste opwinding. Hij komt naar binnen en viseert de verste hoek. Diagne en twee ploegmaats gooien zich in de baan van het schot. Met resultaat. Penneteau moet niet in actie komen.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Twee ploegen die bijna halfweg de reguliere competitie dromen van PO I zijn begonnen aan de laatste match van het weekend. Volg KVM-Charleroi hier. Begin eerste helft Twee ploegen die bijna halfweg de reguliere competitie dromen van PO I zijn begonnen aan de laatste match van het weekend. Volg KVM-Charleroi hier.

19:26 vooraf, 19 uur 26. Geen verrassingen bij Charleroi. Charleroi begint in Mechelen met het verwachtte elftal. Dezelfde 11 namen die dinsdag 0-1 won van KV Oostende. Rezaei die scoorde aan zee, is opnieuw de diepe spits en krijgt op de flanken steun van Bruno en Gholizadeh. Morioka staat in steun. Diandy en Ilaimaharitra zijn de gebruikelijke brekers. Geen verrassingen bij Charleroi Charleroi begint in Mechelen met het verwachtte elftal. Dezelfde 11 namen die dinsdag 0-1 won van KV Oostende. Rezaei die scoorde aan zee, is opnieuw de diepe spits en krijgt op de flanken steun van Bruno en Gholizadeh. Morioka staat in steun. Diandy en Ilaimaharitra zijn de gebruikelijke brekers.

19:16 vooraf, 19 uur 16. KVM met Vanzeir en Storm. In vergelijking met de met tegen STVV zien we vier wijzigingen bij KV Mechelen. Achteraan vervangt Swinkels Bateau. Op het middenveld is er geen plaats voor Vanlerberghe. Kaya, Schoofs en Van Damme bevolken het middenveld. Vanzeir krijgt een kans. Op de linkerflank neemt Storm opnieuw over van Tainmont en vooraan krijgt De Camargo de voorkeur op Togui. Engvall staat na drie maanden opnieuw op het wedstrijdblad. KVM met Vanzeir en Storm In vergelijking met de met tegen STVV zien we vier wijzigingen bij KV Mechelen. Achteraan vervangt Swinkels Bateau. Op het middenveld is er geen plaats voor Vanlerberghe. Kaya, Schoofs en Van Damme bevolken het middenveld. Vanzeir krijgt een kans. Op de linkerflank neemt Storm opnieuw over van Tainmont en vooraan krijgt De Camargo de voorkeur op Togui. Engvall staat na drie maanden opnieuw op het wedstrijdblad.

18:10 vooraf, 18 uur 10. De match tegen STVV hadden we altijd moeten winnen. Tot een kwartier voor het einde was er geen vuiltje aan de lucht. Wouter Vrancken. De match tegen STVV hadden we altijd moeten winnen. Tot een kwartier voor het einde was er geen vuiltje aan de lucht. Wouter Vrancken

18:07 vooraf, 18 uur 07. Engvall opnieuw in de selectie sinds speeldag 2. KVM-trainer Wouter Vrancken heeft Gustav Engvall opgenomen in zijn selectie. Of hij ook speelminuten zal krijgen is nog afwachten, maar de terugkeer van de Zweed is goed nieuws voor de thuisploeg van vanavond. Engvall blesseerde zich op speeldag 2 toen hij zijn doelpunt vierde. Met tien goals en zeven assists was hij vorig seizoen een van de architecten van de titel in 1A. Engvall opnieuw in de selectie sinds speeldag 2 KVM-trainer Wouter Vrancken heeft Gustav Engvall opgenomen in zijn selectie. Of hij ook speelminuten zal krijgen is nog afwachten, maar de terugkeer van de Zweed is goed nieuws voor de thuisploeg van vanavond. Engvall blesseerde zich op speeldag 2 toen hij zijn doelpunt vierde. Met tien goals en zeven assists was hij vorig seizoen een van de architecten van de titel in 1A.

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Jules Van Cleemput, Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Alexander Corryn, Joachim Van Damme, Onur Kaya, Rob Schoofs, Nikola Storm, Igor De Camargo, Dante Vanzeir Opstelling KV Mechelen Dante Vanzeir, Igor De Camargo, Nikola Storm, Rob Schoofs, Onur Kaya, Joachim Van Damme, Alexander Corryn, Thibaut Peyre, Arjan Swinkels, Jules Van Cleemput, Yannick Thoelen

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Maxime Busi, Modou Diagne, Dorian Dessoleil, Núrio, Ali Gholizadeh, Marco Ilaimaharitra, Ryota Morioka, Christophe Diandy, Massimo Bruno, Kaveh Rezaei Opstelling Charleroi Kaveh Rezaei, Massimo Bruno, Christophe Diandy, Ryota Morioka, Marco Ilaimaharitra, Ali Gholizadeh, Núrio, Dorian Dessoleil, Modou Diagne, Maxime Busi, Nicolas Penneteau