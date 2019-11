De Coninck: "AA Gent heeft thuis verre van gewonnen spel tegen Standard"

12:37 vooraf, 12 uur 37. Standard is altijd wel in staat om toch punten te pakken, ook als het met horten en stoten gaat. Dat heeft Preud'homme er met zijn vechtersmentaliteit ingebracht. . Analist Wim De Coninck in De Ochtend. Standard is altijd wel in staat om toch punten te pakken, ook als het met horten en stoten gaat. Dat heeft Preud'homme er met zijn vechtersmentaliteit ingebracht. Analist Wim De Coninck in De Ochtend

12:35 vooraf, 12 uur 35. Het lijkt precies of Gent thuis heel veel steun heeft aan het publiek en ze buitenshuis iets te nonchalant of iets te weinig gedreven - wie zal het zeggen - acteren. Analist Wim De Coninck in De Ochtend.

12:29 vooraf, 12 uur 29. Gent vreest: 6 van volgende 7 matchen buitenshuis. Van zijn volgende 7 wedstrijden speelt Gent 6 keer buitenshuis, Europees (donderdag Wolfsburg) en beker (4/12 op Charleroi) inbegrepen. En daar speelt de belabberde uitreputatie hen parten (nog niet gewonnen dit seizoen). "Het is geen mooi vooruitzicht", vindt analist Wim De Coninck. "Zo worden ze min of meer verplicht om tegen Standard ook te winnen."

12:26 vooraf, 12 uur 26. Ik denk dat Gent ondanks het maximum thuis verre van gewonnen spel heeft. Standard heeft op Club Brugge het beste weerstand geboden van wat een Belgische club al heeft kunnen doen daar. Standard speelde in Brugge zelfs zijn beste wedstrijd en komt met het nodige vertrouwen naar Gent. Analist Wim De Coninck in De Ochtend.

12:19 vooraf, 12 uur 19. Soms moeten we niet te veel willen voetballen en gewoon knokken. Harder zijn en de match op slot gooien. Daarin moeten we groeien, maar dat komt wel. Gent-middenvelder Elisha Owusu.

12:18 vooraf, 12 uur 18. We kijken omhoog en dit is het moment om punten in te lopen op Standard. Bovendien hebben we een thuisreputatie te verdedigen. Gent-assistent Peter Balette.

12:17 vooraf, 12 uur 17. Dat ik terug ben en het team kon helpen, geeft me veel vertrouwen. Het deed me ook deugd om te scoren tegen Waasland-Beveren. Standard-spits Obbi Oulare.

12:16 vooraf, 12 uur 16. We willen een goed resultaat halen tegen een directe tegenstander. We moeten onze prestaties van de voorbije weken bevestigen. Standard-spits Obbi Oulare.

12:15 vooraf, 12 uur 15. We moeten in staat zijn om te herhalen wat we recentelijk hebben laten zien. We willen op ons elan voortgaan. Standard-coach Michel Preud'homme. We moeten in staat zijn om te herhalen wat we recentelijk hebben laten zien. We willen op ons elan voortgaan. Standard-coach Michel Preud'homme