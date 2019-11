Wie klimt uit zijn dalletje: Moeskroen of Antwerp?

19:25 vooraf, 19 uur 25. Geschiedenis. Sinds de officieuze fusie van Moeskroen met Péruwelz speelden deze ploegen acht keer tegen elkaar. Met elk drie zeges is de balans helemaal in evenwicht, al moeten we wel een kleine kanttekening maken. L'Excel pakte die overwinningen in de tweede klasse, Antwerp van zijn kant boekte ze op het hoogste niveau. Dieumerci Mbokani prikte twee keer in het laatste onderlinge duel. Geschiedenis Sinds de officieuze fusie van Moeskroen met Péruwelz speelden deze ploegen acht keer tegen elkaar. Met elk drie zeges is de balans helemaal in evenwicht, al moeten we wel een kleine kanttekening maken. L'Excel pakte die overwinningen in de tweede klasse, Antwerp van zijn kant boekte ze op het hoogste niveau. Dieumerci Mbokani prikte twee keer in het laatste onderlinge duel.

19:09 vooraf, 19 uur 09. Opstelling Moeskroen. Hollerbach past hier en daar wat aan na het gelijkspel tegen rode lantaarn Cercle. Ciranni verschijnt voor het eerst in de basis, waardoor De Medina zijn maximum aan speelminuten kwijt is. Op het middenveld keren Boya en Hocko terug. Olinga is er niet bij en dus schuift Aleix Garcia een linie op.

19:04 vooraf, 19 uur 04. Opstelling Antwerp. Na de 2-2 tegen Genk staken er een paar kwaaltjes de kop op bij Antwerp. Bölöni vreesde dat Mbokani, De Laet en Buta misschien niet inzetbaar zouden zijn, maar ze staan alle drie gewoon aan de aftrap. Heel het elftal blijft trouwens ongewijzigd, op Ivo Rodrigues na. Die is geschorst en wordt vervangen door Benson, niet Refaelov.

18:50 vooraf, 18 uur 50. Vooraf. Na een magere 3 op 18 voor Moeskroen en één schamele zege in vijf matchen voor Antwerp zijn beide clubs stilaan aan het wegzakken in de stand. Bij Moeskroen zijn ze hun puike seizoensbegin al lang vergeten en zien ze de top zes verdwijnen aan de horizon. Antwerp krijgt dan weer geen lijn in zijn prestaties, al hebben ze daar wel het geluk dat de concurrenten het ook dikwijls laten afweten. Om 20u proberen deze ploegen hun ritme opnieuw te vinden.

Opstelling Excel Moeskroen. Vaso Vasic, Alessandro Ciranni, Diogo Queirós, Bruno Godeau, Rafal Pietrzak, Frank Boya, Kevin Wimmer, Deni Hocko, Jonah Osabutey, Cedric Omoigui, Aleix García

Opstelling Antwerp. Sinan Bolat, Aurélio Buta, Wesley Hoedt, Dino Arslanagic, Ritchie De Laet, Alexis De Sart, Faris Haroun, Didier Lamkel Ze, Kevin Mirallas, Benson Manuel, Dieumerci Mbokani