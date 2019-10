Clement: "Ik verwacht Zulte Waregem dit seizoen in Play-off I"

15:11 vooraf, 15 uur 11. "Wij hebben nooit gezegd dat we veel beter zijn dan de rest". Club Brugge lijkt na 12 speeldagen (en zelf 11 wedstrijden) dé titelfavoriet. "Er worden nu heel grote conclusies getrokken", zegt Clement. "Maar wij hebben nooit gezegd wat er geschreven wordt, dat we veel beter zijn dan de rest. Ik weet dat dat niet het geval is. Ik heb ook al een paar keer tegen mijn groep gezegd dat ze die dingen vooral niet moeten lezen. Het slaat op niets. Alles ligt dicht bij elkaar.". "Wij hebben nooit gezegd dat we veel beter zijn dan de rest" Club Brugge lijkt na 12 speeldagen (en zelf 11 wedstrijden) dé titelfavoriet. "Er worden nu heel grote conclusies getrokken", zegt Clement. "Maar wij hebben nooit gezegd wat er geschreven wordt, dat we veel beter zijn dan de rest. Ik weet dat dat niet het geval is. Ik heb ook al een paar keer tegen mijn groep gezegd dat ze die dingen vooral niet moeten lezen. Het slaat op niets. Alles ligt dicht bij elkaar."

15:00 vooraf, 15 uur . Ik schat Zulte Waregem heel hoog in. Ze hebben heel goeie transfers gedaan en ze hebben jongens met ervaring. Er zit een hele goeie dynamiek in dat team. Ik verwacht dat zij dit seizoen Play-off I zullen spelen. Philippe Clement (trainer Club Brugge).

14:58 vooraf, 14 uur 58. "We zullen niet ineens iets anders doen dan de voorbije maanden". Zal het zware programma voor wissels in de Brugse basiself zorgen? "Voor elke wedstrijd kijken we hoe we de tegenstander pijn kunnen doen en welke spelers we daar voor nodig hebben. Wie is er in vorm? Dat is daarom nu niet meer het geval dan anders, maar misschien zijn er nu jongens frisser, aangezien er minder recuperatie is. En wissel je daardoor sneller. Maar we zullen deze week niet ineens iets anders doen dan de voorbije maanden", legt Philippe Clement uit. .

14:56 vooraf, 14 uur 56. Is Mata fit? Opvallend: Clinton Mata zit in de (ruime) Brugse kern. "Ik weet niet of hij speelklaar zal zijn", zegt Philippe Clement over zijn sterkhouder achterin. "Dat moeten we woensdag bekijken. Maar ik wil hem niet zomaar uitsluiten. Daarom zit hij nu in de selectie.".

14:53 vooraf, 14 uur 53. Zulte Waregem - Club Brugge. Club Brugge heeft zondag in een flauwe topper de koek gedeeld met Standard. Veel tijd om stil te staan bij de puntendeling is er niet, want woensdag wacht Zulte Waregem. Op deze pagina houden we u op de hoogte van elke baltoets. . Zulte Waregem - Club Brugge Club Brugge heeft zondag in een flauwe topper de koek gedeeld met Standard. Veel tijd om stil te staan bij de puntendeling is er niet, want woensdag wacht Zulte Waregem. Op deze pagina houden we u op de hoogte van elke baltoets.