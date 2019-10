"We proberen van Standard een oninneembare vestiging te maken"

07:50 vooraf, 07 uur 50. Waasland-Beveren op wraak belust. Waasland-Beveren rijdt met twee nederlagen op een rij naar Luik. De 2-0 op Gent en de 1-3 tegen KV Mechelen liggen nog vers in het geheugen. Tegen KVM speelde het echter degelijk. De Waaslanders willen Standard een eerste thuisnederlaag aansmeren, maar kunnen daarbij niet rekenen op de geschorste flankverdediger Daam Foulon. . Waasland-Beveren op wraak belust Waasland-Beveren rijdt met twee nederlagen op een rij naar Luik. De 2-0 op Gent en de 1-3 tegen KV Mechelen liggen nog vers in het geheugen. Tegen KVM speelde het echter degelijk. De Waaslanders willen Standard een eerste thuisnederlaag aansmeren, maar kunnen daarbij niet rekenen op de geschorste flankverdediger Daam Foulon.

07:49 vooraf, 07 uur 49. "Stappen aan het zetten". Zinho Vanheusden treedt zijn coach bij. "We wilden in Brugge iets tonen en dat hebben we als team gedaan. We zijn stappen aan het zetten in vergelijking met vorig seizoen en willen doorgaan op dit elan. We proberen altijd de 0 te houden en willen constant beter worden", zegt de verdediger. "Stappen aan het zetten" Zinho Vanheusden treedt zijn coach bij. "We wilden in Brugge iets tonen en dat hebben we als team gedaan. We zijn stappen aan het zetten in vergelijking met vorig seizoen en willen doorgaan op dit elan. We proberen altijd de 0 te houden en willen constant beter worden", zegt de verdediger.

07:48 vooraf, 07 uur 48. We proberen van Sclessin een oninneembare vestiging te maken. Dat is één van de doelen waar we op blijven inzetten, maar we zijn ook op verplaatsing stappen aan het zetten. Michel Preud'homme. We proberen van Sclessin een oninneembare vestiging te maken. Dat is één van de doelen waar we op blijven inzetten, maar we zijn ook op verplaatsing stappen aan het zetten. Michel Preud'homme

07:46 vooraf, 07 uur 46. "Mijn team gaat vooruit". Standard speelde zondag 1-1 gelijk bij Club Brugge. "Mijn team heeft daar getoond dat het progressie boekt. Mijn spelers zijn in staat om in moeilijke omstandigheden prestaties op de mat te leggen. Het collectief draait steeds beter. De mensen hadden het vooral over onze defensieve organisatie in Brugge, maar ook offensief hebben we goeie dingen laten zien", zegt trainer Michel Preud'homme. "Mijn team gaat vooruit" Standard speelde zondag 1-1 gelijk bij Club Brugge. "Mijn team heeft daar getoond dat het progressie boekt. Mijn spelers zijn in staat om in moeilijke omstandigheden prestaties op de mat te leggen. Het collectief draait steeds beter. De mensen hadden het vooral over onze defensieve organisatie in Brugge, maar ook offensief hebben we goeie dingen laten zien", zegt trainer Michel Preud'homme.

07:44 vooraf, 07 uur 44. Houdt Standard de punten thuis? Standard krijgt vanavond in een uitverkocht Sclessin Waasland-Beveren op bezoek. De Luikenaars verdedigen hun 2e plaats, met de hete adem van KV Mechelen in hun nek. Volg deze wedstrijd in speelronde 13 vanaf 20.30u met live-tekstupdates. Houdt Standard de punten thuis? Standard krijgt vanavond in een uitverkocht Sclessin Waasland-Beveren op bezoek. De Luikenaars verdedigen hun 2e plaats, met de hete adem van KV Mechelen in hun nek. Volg deze wedstrijd in speelronde 13 vanaf 20.30u met live-tekstupdates.