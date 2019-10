"Als KV Mechelen in deze flow blijft, speelt het straks POI"

07:30

vooraf, 07 uur 30. KV Mechelen doet het fenomenaal goed. Ze borduren voort op wat ze al hadden en ze hebben enorm goeie transfers gedaan die allemaal een meerwaarde bieden. Het team draait volop. Als ze in deze flow blijven, spelen ze PO1. Maar wij hebben het goed gedaan tegen AA Gent. Het was de eerste keer dit seizoen dat we de evenknie waren met een topteam, alleen jammer dat we dat niet konden vertalen in een zege. STVV-coach Marc Brys.