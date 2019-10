LIVE: Kortrijk moet achtervolgen na twee treffers van Bolingi

40' eerste helft, minuut 40. Een flauwe kopbal van Lepoint die over het doel van De Wolf vliegt. Veel meer heeft Kortrijk voorlopig niet in de aanbieding. Bij Eupen beginnen ze steeds meer te geloven dat een driepunter binnen handbereik is. Een flauwe kopbal van Lepoint die over het doel van De Wolf vliegt. Veel meer heeft Kortrijk voorlopig niet in de aanbieding. Bij Eupen beginnen ze steeds meer te geloven dat een driepunter binnen handbereik is.

39' Yves Vanderhaeghe moet bijsturen na de 0-2. eerste helft, minuut 39. Yves Vanderhaeghe moet bijsturen na de 0-2. Vanderhaeghe en Mboyo in overleg.

35' eerste helft, minuut 35. Mboyo snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt stevig uit. De richting zit goed en ook op de kracht valt niks aan te merken, maar helaas voor KVK staat er wel een verdediger van Eupen in de weg. Mboyo snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt stevig uit. De richting zit goed en ook op de kracht valt niks aan te merken, maar helaas voor KVK staat er wel een verdediger van Eupen in de weg.

34' eerste helft, minuut 34. De verdediging van Kortrijk mag ook deze goal op zijn rekening schrijven. Hines-Ike verdedigde te ver van zijn man. Eddy Botteldoorne op Radio 1. De verdediging van Kortrijk mag ook deze goal op zijn rekening schrijven. Hines-Ike verdedigde te ver van zijn man. Eddy Botteldoorne op Radio 1

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Jonathan Bolingi van KAS Eupen. 0, 2. goal KV Kortrijk KAS Eupen 0 2

31' eerste helft, minuut 31. KVK in vieze papieren. Bolingi doet het opnieuw voor Eupen! Milicevic brengt de bal met een knappe voorzet goed voor doel en met een heerlijke kopbal neemt Bolingi Bruzzese weer te grazen. Kortrijk staat plots voor een lastige opdracht. KVK in vieze papieren Bolingi doet het opnieuw voor Eupen! Milicevic brengt de bal met een knappe voorzet goed voor doel en met een heerlijke kopbal neemt Bolingi Bruzzese weer te grazen. Kortrijk staat plots voor een lastige opdracht.

27' eerste helft, minuut 27. De voorsprong voor Eupen is zeker niet onverdiend. Eddy Botteldoorne op Radio 1. De voorsprong voor Eupen is zeker niet onverdiend. Eddy Botteldoorne op Radio 1

25' eerste helft, minuut 25. Bautista laat het liggen. Eupen komt dicht bij de 0-2! Bij Kortrijk werken ze een voorzet van Schouterden slecht weg. De bal komt zo pal in de voeten van Bautista, maar die is te verrast om zijn schot te kadreren. Bautista laat het liggen Eupen komt dicht bij de 0-2! Bij Kortrijk werken ze een voorzet van Schouterden slecht weg. De bal komt zo pal in de voeten van Bautista, maar die is te verrast om zijn schot te kadreren.

19' eerste helft, minuut 19. Een schot van D'Haene gaat helemaal de mist in na een nochtans knappe aanval van Kortrijk. De thuisploeg voert de druk nu toch wel op. Een schot van D'Haene gaat helemaal de mist in na een nochtans knappe aanval van Kortrijk. De thuisploeg voert de druk nu toch wel op.

17' eerste helft, minuut 17. Knappe poging van Milicevic. Eupen blijft voor de aanval kiezen. Milicevic plukt de bal mooi uit de lucht aan de rand van de zestien en laat nog eens zijn traptechniek bewonderen, Bruzzese laat zich niet verrassen. Knappe poging van Milicevic Eupen blijft voor de aanval kiezen. Milicevic plukt de bal mooi uit de lucht aan de rand van de zestien en laat nog eens zijn traptechniek bewonderen, Bruzzese laat zich niet verrassen.

16' eerste helft, minuut 16. Het is toch even schrikken voor Kortrijk. De thuisploeg moet plots vol aan de bak, maar bij Eupen staat de organisatie op punt. . Het is toch even schrikken voor Kortrijk. De thuisploeg moet plots vol aan de bak, maar bij Eupen staat de organisatie op punt.

15' De Panda's vieren hun vroege voorsprong in Kortrijk. eerste helft, minuut 15. De Panda's vieren hun vroege voorsprong in Kortrijk

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Jonathan Bolingi van KAS Eupen. 0, 1. goal KV Kortrijk KAS Eupen 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Bolingi opent de score! Eupen komt verrassend op voorsprong. Na een knappe aanval brengt Schouterden de bal laag voor doel en daar tikt Bolingi de 0-1 in één tijd simpel in doel. Bolingi opent de score! Eupen komt verrassend op voorsprong. Na een knappe aanval brengt Schouterden de bal laag voor doel en daar tikt Bolingi de 0-1 in één tijd simpel in doel.

12' eerste helft, minuut 12. Het blijft wachten op kansen. Kortrijk probeert het initiatief te nemen, maar slaagt er niet echt in om Eupen vast te zetten. Het tempo ligt ook te laag om de bezoekers uit verband te spelen. Het blijft wachten op kansen. Kortrijk probeert het initiatief te nemen, maar slaagt er niet echt in om Eupen vast te zetten. Het tempo ligt ook te laag om de bezoekers uit verband te spelen.

10' eerste helft, minuut 10. Het balbezit is voor Kortrijk. De thuisploeg probeert een opening te vinden. Eddy Botteldoorne op Radio 1. Het balbezit is voor Kortrijk. De thuisploeg probeert een opening te vinden. Eddy Botteldoorne op Radio 1

6' eerste helft, minuut 6. De Sart neemt de vrije trap voor zijn rekening. De Wolf bedreigen lukt hem niet, de doelman vangt het schot makkelijk op. De Sart neemt de vrije trap voor zijn rekening. De Wolf bedreigen lukt hem niet, de doelman vangt het schot makkelijk op.

5' eerste helft, minuut 5. Kortrijk mag een eerste keer voor gevaar proberen te zorgen op een vrije trap na een overtreding op D'Haene. Opletten voor Eupen. Kortrijk mag een eerste keer voor gevaar proberen te zorgen op een vrije trap na een overtreding op D'Haene. Opletten voor Eupen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Eupen heeft de wedstrijd tegen Kortrijk op gang getrapt. Kan het iets rapen in het Guldensporenstadion? Aftrap Eupen heeft de wedstrijd tegen Kortrijk op gang getrapt. Kan het iets rapen in het Guldensporenstadion?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:18 vooraf, 20 uur 18. Generale repetitie voor bekermatch. Kortrijk en Eupen komen elkaar dit jaar nog 2 keer tegen. Op 4 december staan ze opnieuw tegenover elkaar in het Guldensporenstadion voor hun 1/8e finale in de Croky Cup. Ruim 2 weken later wacht de competitiematch in Eupen. Generale repetitie voor bekermatch Kortrijk en Eupen komen elkaar dit jaar nog 2 keer tegen. Op 4 december staan ze opnieuw tegenover elkaar in het Guldensporenstadion voor hun 1/8e finale in de Croky Cup. Ruim 2 weken later wacht de competitiematch in Eupen.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Zowel Kortrijk al Eupen blinken dit seizoen niet uit wat het aantal tegendoelpunten betreft. Eupen zit na 12 speeldagen al aan 24 stuks, Kortrijk doet niet veel beter met 20 tegengoals. Bij de gemaakte goals is het verschil een pak duidelijker: KVK trof al 23 keer raak, Eupen slechts 9 keer. Zowel Kortrijk al Eupen blinken dit seizoen niet uit wat het aantal tegendoelpunten betreft. Eupen zit na 12 speeldagen al aan 24 stuks, Kortrijk doet niet veel beter met 20 tegengoals. Bij de gemaakte goals is het verschil een pak duidelijker: KVK trof al 23 keer raak, Eupen slechts 9 keer.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Kan KVK thuis nog eens winnen van Eupen? Vorig seizoen verdeelden Kortrijk en Eupen netjes de buit. Eupen ging met 1-3 winnen in Kortrijk, dat op zijn beurt in de Oostkantons triomfeerde met 0-1. Opvallend, de laatste 4 keer dat Kortrijk Eupen ontving kon het niet winnen. Het speelde 3 keer gelijk en verloor vorig seizoen zelfs in eigen huis. De laatste thuisoverwinning tegen Eupen dateert al van 2 oktober 2010. Kan KVK thuis nog eens winnen van Eupen? Vorig seizoen verdeelden Kortrijk en Eupen netjes de buit. Eupen ging met 1-3 winnen in Kortrijk, dat op zijn beurt in de Oostkantons triomfeerde met 0-1. Opvallend, de laatste 4 keer dat Kortrijk Eupen ontving kon het niet winnen. Het speelde 3 keer gelijk en verloor vorig seizoen zelfs in eigen huis. De laatste thuisoverwinning tegen Eupen dateert al van 2 oktober 2010.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Met een driepunter kan Eupen voorlopig een klein beetje wegspringen uit de gevarenzone. Het komt dan zelfs op gelijke hoogte met Anderlecht en op één punt van Kortrijk. . Met een driepunter kan Eupen voorlopig een klein beetje wegspringen uit de gevarenzone. Het komt dan zelfs op gelijke hoogte met Anderlecht en op één punt van Kortrijk.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Wie zet reeks voort: KVK of Eupen? Kortrijk won zijn laatste 2 thuiswedstrijden, Eupen pakte de volle buit in zijn laatste 2 uitwedstrijden nadat het eerder buitenshuis slechts 1 op 12 had gepakt. Afwachten dus welk team dat rijtje vanavond kan voortzetten. Of houden ze het op een puntendeling? Wie zet reeks voort: KVK of Eupen? Kortrijk won zijn laatste 2 thuiswedstrijden, Eupen pakte de volle buit in zijn laatste 2 uitwedstrijden nadat het eerder buitenshuis slechts 1 op 12 had gepakt. Afwachten dus welk team dat rijtje vanavond kan voortzetten. Of houden ze het op een puntendeling?

20:01 vooraf, 20 uur 01. Kortrijk kon in het verleden buigen op een ijzersterke thuisreputatie, maar dit seizoen is het allemaal wat wisselvallig. Van zijn 6 thuiswedstrijden kon het er maar 3 winnen, tegen KV Mechelen ging het in eigen huis zelfs de boot in. Vanavond kan het wel zijn 3e thuiszege op een rij pakken. Kortrijk kon in het verleden buigen op een ijzersterke thuisreputatie, maar dit seizoen is het allemaal wat wisselvallig. Van zijn 6 thuiswedstrijden kon het er maar 3 winnen, tegen KV Mechelen ging het in eigen huis zelfs de boot in. Vanavond kan het wel zijn 3e thuiszege op een rij pakken.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Houdt Eupen ook Kortrijk in bedwang? Eupen slaagde er vrijdagavond in een punt te pakken tegen het zwalpende Anderlecht. Vanavond moet het de verre verplaatsing maken naar Kortrijk. Kan het daar ook iets rapen? Volg het hier vanaf 20.30u. Houdt Eupen ook Kortrijk in bedwang? Eupen slaagde er vrijdagavond in een punt te pakken tegen het zwalpende Anderlecht. Vanavond moet het de verre verplaatsing maken naar Kortrijk. Kan het daar ook iets rapen? Volg het hier vanaf 20.30u.

19:56 - Vooraf Vooraf, 19 uur 56

Opstelling KV Kortrijk. Sébastien Bruzzese, Larry Azouni, Gary Kagelmacher, Brendan Hines-Ike, Kristof D'Haene, Eric Ocansey, Hannes Van der Bruggen, Christophe Lepoint, Julien De Sart, Ilombe Mboyo, Fraser Hornby Opstelling KV Kortrijk Fraser Hornby, Ilombe Mboyo, Julien De Sart, Christophe Lepoint, Hannes Van der Bruggen, Eric Ocansey, Kristof D'Haene, Brendan Hines-Ike, Gary Kagelmacher, Larry Azouni, Sébastien Bruzzese

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Andreas Beck, Jordi Amat, Olivier Verdon, Siebe Blondelle, Nils Schouterden, Danijel Milicevic, Jens Cools, Omid Ebrahimi, Jonathan Bolingi, Jon Bautista Opstelling KAS Eupen Jon Bautista, Jonathan Bolingi, Omid Ebrahimi, Jens Cools, Danijel Milicevic, Nils Schouterden, Siebe Blondelle, Olivier Verdon, Jordi Amat, Andreas Beck, Ortwin De Wolf