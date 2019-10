09:03

vooraf, 09 uur 03. Antwerp uit is kwakkelverhaaltje. Antwerp schrijft buitenshuis een verhaal van ups en downs. Het begon met een 1-4 in Eupen, verloor met 2-1 in Charleroi en 2-0 in Waregem, ging vervolgens met 1-2 winnen in Anderlecht en speelde dan 1-1 gelijk in Oostende. Anderhalve week geleden tot slot verloor het met 3-1 in Mechelen. .