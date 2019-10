LIVE: Moeskroen wist razendsnelle voorsprong van Cercle uit

42' eerste helft, minuut 42. Vervanging bij Cercle Brugge, Thibo Somers erin, Stef Peeters eruit wissel Stef Peeters Thibo Somers

41' eerste helft, minuut 41. Exit Stef Peeters? Daar lijkt het wel op. De nummer 8 van Cercle zit neer op het veld en aan de kant staat Somers al klaar om in te vallen. Exit Stef Peeters? Daar lijkt het wel op. De nummer 8 van Cercle zit neer op het veld en aan de kant staat Somers al klaar om in te vallen.

40' eerste helft, minuut 40. De gevaarlijkste speler van Moeskroen is op dit moment de linksachter. Pietrzak ontdoet zich vlot van Biancone en zet scherp voor, maar Ueda kan een poging van Omoigui vermijden. De gevaarlijkste speler van Moeskroen is op dit moment de linksachter. Pietrzak ontdoet zich vlot van Biancone en zet scherp voor, maar Ueda kan een poging van Omoigui vermijden.

36' eerste helft, minuut 36. Osabutey ziet verdedigend sterretjes. Nu wordt hij gepasseerd door een prima beweging van Hazard, waarna hij even de professionele fout maakt. Niet zonder risico als je weet dat hij al geel heeft. Osabutey ziet verdedigend sterretjes. Nu wordt hij gepasseerd door een prima beweging van Hazard, waarna hij even de professionele fout maakt. Niet zonder risico als je weet dat hij al geel heeft.

35' eerste helft, minuut 35. Gory is sinds de stevige start van Cercle niet meer in beeld gekomen. Nu komt hij nog eens boven water, maar de Fransman staat opnieuw buitenspel. Gory is sinds de stevige start van Cercle niet meer in beeld gekomen. Nu komt hij nog eens boven water, maar de Fransman staat opnieuw buitenspel.

32' eerste helft, minuut 32. Hazard dolt op links met De Medina en geeft de bal op tijd mee met Panzo. Die brengt de bal uiteindelijk voor, maar Hoggas kan zijn kopduel niet winnen. Zo kan Moeskroen opnieuw beginnen opbouwen. Hazard dolt op links met De Medina en geeft de bal op tijd mee met Panzo. Die brengt de bal uiteindelijk voor, maar Hoggas kan zijn kopduel niet winnen. Zo kan Moeskroen opnieuw beginnen opbouwen.

31' eerste helft, minuut 31.

29' eerste helft, minuut 29. Pietrzak rukt op langs links en geeft het leer mee met Omoigui, maar die schiet de bal voorlangs in plaats van terug te leggen op de goed gevolgde Osabutey. Uiteindelijk wordt er ook gefloten voor buitenspel van de Nigeriaan. Pietrzak rukt op langs links en geeft het leer mee met Omoigui, maar die schiet de bal voorlangs in plaats van terug te leggen op de goed gevolgde Osabutey. Uiteindelijk wordt er ook gefloten voor buitenspel van de Nigeriaan.

26' Gele kaart voor Jonah Osabutey van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 26 Jonah Osabutey Excel Moeskroen

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Cedric Omoigui van Excel Moeskroen. 1, 1. goal Cercle Brugge Excel Moeskroen 1 1

22' eerste helft, minuut 22. Omoigui hangt de bordjes gelijk! De verschroeiende start en het snelle doelpunt van Cercle zijn uitgewist! Omoigui glipt door de buitenspelval en neemt Hubert eenvoudig te grazen. Zo staat het plots weer gelijk, 1-1. Omoigui hangt de bordjes gelijk! De verschroeiende start en het snelle doelpunt van Cercle zijn uitgewist! Omoigui glipt door de buitenspelval en neemt Hubert eenvoudig te grazen. Zo staat het plots weer gelijk, 1-1.

20' eerste helft, minuut 20. Een prima Moeskroense aanval lijkt stil te vallen bij een moeilijke controle van Aleix Garcia, maar een knappe voorzet van Pietrzak reanimeert die aanval vlotjes. Osabutey kan ook ongestoord koppen, maar Hubert gaat goed plat. Een prima Moeskroense aanval lijkt stil te vallen bij een moeilijke controle van Aleix Garcia, maar een knappe voorzet van Pietrzak reanimeert die aanval vlotjes. Osabutey kan ook ongestoord koppen, maar Hubert gaat goed plat.

20' eerste helft, minuut 20. De Brugse storm is even gaan liggen, waardoor Moeskroen wat meer in de wedstrijd kan komen. Voorlopig kunnen ze Hubert nog niet onder vuur nemen. De Brugse storm is even gaan liggen, waardoor Moeskroen wat meer in de wedstrijd kan komen. Voorlopig kunnen ze Hubert nog niet onder vuur nemen.

18' eerste helft, minuut 18. Daar is Moeskroen toch een eerste keer. Garcia lijkt Omoigui voorbij Ueda te loodsen, maar de Japanner kan de bal met een goed getimede tackle nog in hoekschop werken. Daar is Moeskroen toch een eerste keer. Garcia lijkt Omoigui voorbij Ueda te loodsen, maar de Japanner kan de bal met een goed getimede tackle nog in hoekschop werken.

15' eerste helft, minuut 15. Osabutey kwam als bezoekende aanvaller nog niet in beeld en dat kan hij blijkbaar moeilijk verkoppen. Met een serieuze charge aan het adres van Panzo laat hij zich toch opmerken, al is dat niet op de meest positieve manier. Osabutey kwam als bezoekende aanvaller nog niet in beeld en dat kan hij blijkbaar moeilijk verkoppen. Met een serieuze charge aan het adres van Panzo laat hij zich toch opmerken, al is dat niet op de meest positieve manier.

14' eerste helft, minuut 14. Gory is snel en bewijst dat keer op keer. Deze keer is hij misschien iets te snel, want de jonge Fransman wordt teruggefloten uit buitenspel. Zijn schot ging trouwens ruim twee meter voorlangs. Gory is snel en bewijst dat keer op keer. Deze keer is hij misschien iets te snel, want de jonge Fransman wordt teruggefloten uit buitenspel. Zijn schot ging trouwens ruim twee meter voorlangs.

13' eerste helft, minuut 13. Rechtsachter De Medina probeert er wat schwung in te brengen met een dribbel, maar de tackle van Panzo is op maat. Via het been van De Medina wordt het zelfs een doeltrap voor Cercle. Rechtsachter De Medina probeert er wat schwung in te brengen met een dribbel, maar de tackle van Panzo is op maat. Via het been van De Medina wordt het zelfs een doeltrap voor Cercle.

12' eerste helft, minuut 12. In de eerste 10 minuten was Cercle al goed voor 6 schoten, waarvan 5 op doel. Daar kan Moeskroen enkel een dubbele nul tegen inbgrengen. In de eerste 10 minuten was Cercle al goed voor 6 schoten, waarvan 5 op doel. Daar kan Moeskroen enkel een dubbele nul tegen inbgrengen.

11' eerste helft, minuut 11. Vasic heeft zijn handen vol. En opnieuw Gory! Vasic heeft moeite met de lage plaatsbal van Peeters. Gory neemt de rebound voor zijn rekening, maar de Servische doelman is gelukkig wel op tijd wakker. Vasic heeft zijn handen vol En opnieuw Gory! Vasic heeft moeite met de lage plaatsbal van Peeters. Gory neemt de rebound voor zijn rekening, maar de Servische doelman is gelukkig wel op tijd wakker.

9' eerste helft, minuut 9. Vasic houdt Gory van de 2-0. Bij Cercle willen ze niet weten van een slome start. De pass van Peeters op Gory lijkt te laat te komen, maar de Fransman is opnieuw als eerste bij de bal. Opnieuw moet Vasic goed ingrijpen. Vasic houdt Gory van de 2-0 Bij Cercle willen ze niet weten van een slome start. De pass van Peeters op Gory lijkt te laat te komen, maar de Fransman is opnieuw als eerste bij de bal. Opnieuw moet Vasic goed ingrijpen.

6' eerste helft, minuut 6. Cercle is daar opnieuw! Het is alweer Gory die de diepte in wordt gestuurd, maar deze keer is Vasic goed uitgekomen om het schot van de aalsnelle Fransman te pareren. In de herneming gaat Hoggas voor eigen succes, maar zijn krulbal valt verder dan de verste hoek. Cercle is daar opnieuw! Het is alweer Gory die de diepte in wordt gestuurd, maar deze keer is Vasic goed uitgekomen om het schot van de aalsnelle Fransman te pareren. In de herneming gaat Hoggas voor eigen succes, maar zijn krulbal valt verder dan de verste hoek.

6' eerste helft, minuut 6.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Geen rood, wel buitenspel. Queiros lijkt goed weg te komen! Gory wordt in een tijd diepgestuur door Peeters en gaat naar de grond na een schijnbare trekfout van de Portugees, maar Dierick fluit voor buitenspel. Geen rood, wel buitenspel Queiros lijkt goed weg te komen! Gory wordt in een tijd diepgestuur door Peeters en gaat naar de grond na een schijnbare trekfout van de Portugees, maar Dierick fluit voor buitenspel.

4' eerste helft, minuut 4. Hoggas wordt opnieuw gevonden op links, maar deze keer wordt zijn inzet over de achterlijn gewerkt. Cercle drukt hoog en doet dat goed. Hoggas wordt opnieuw gevonden op links, maar deze keer wordt zijn inzet over de achterlijn gewerkt. Cercle drukt hoog en doet dat goed.

1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 1 door Stef Peeters van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge Excel Moeskroen 1 0

1' eerste helft, minuut 1. Cercle scoort na 35 seconden! Die vraag is al meteen beantwoord! Hoggas zet de bal voor vanop links en het is Stef Peeters die na 35 seconden de 1-0 in doel knikt! Cercle scoort na 35 seconden! Die vraag is al meteen beantwoord! Hoggas zet de bal voor vanop links en het is Stef Peeters die na 35 seconden de 1-0 in doel knikt!

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Christof Dierick fluit het duel tussen Cercle en Moeskroen op gang! Kan Bernd Storck de wederopstanding van de thuisploeg inzetten? Aftrap Christof Dierick fluit het duel tussen Cercle en Moeskroen op gang! Kan Bernd Storck de wederopstanding van de thuisploeg inzetten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:27 vooraf, 20 uur 27. Basisdebutant bij Moeskroen. Geen grote verrassingen te noteren bij Moeskroen. De bekende namen staan op de feuille, al mag de Nigeriaan Omoigui wel op zijn eerste basisplaats rekenen. Sami Allagui moet vrede nemen met een plek op de bank. Basisdebutant bij Moeskroen Geen grote verrassingen te noteren bij Moeskroen. De bekende namen staan op de feuille, al mag de Nigeriaan Omoigui wel op zijn eerste basisplaats rekenen. Sami Allagui moet vrede nemen met een plek op de bank.

20:25 vooraf, 20 uur 25. Een volle ziekenboeg in Brugge. Bij Cercle is Jérémy Taravel opnieuw fit en ook Saadi keert terug uit blessure, al zit de Algerijse aanvaller nog op de bank. Het lijstje geblesseerden bij de thuisploeg is ook niet min. Onder meer Bongiovanni, Foster en Mboula liggen in de lappenmand. Een volle ziekenboeg in Brugge Bij Cercle is Jérémy Taravel opnieuw fit en ook Saadi keert terug uit blessure, al zit de Algerijse aanvaller nog op de bank. Het lijstje geblesseerden bij de thuisploeg is ook niet min. Onder meer Bongiovanni, Foster en Mboula liggen in de lappenmand.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Bekende namen. Over een kwartier beginnen Cercle Brugge en Moeskroen aan hun duel van de 13e speeldag. De meest opvallende naam is die van Bernd Storck, die zich nu ruim een week coach van Cercle mag noemen. Daar moet hij een frisse wind doen waaien en de nodige punten met zich meebrengen. Vorig jaar deed hij dat kunstje al eens voor bij Moeskroen, de tegenstander van vanavond. Bekende namen Over een kwartier beginnen Cercle Brugge en Moeskroen aan hun duel van de 13e speeldag. De meest opvallende naam is die van Bernd Storck, die zich nu ruim een week coach van Cercle mag noemen. Daar moet hij een frisse wind doen waaien en de nodige punten met zich meebrengen. Vorig jaar deed hij dat kunstje al eens voor bij Moeskroen, de tegenstander van vanavond.

20:16 - Vooraf Vooraf, 20 uur 16

Opstelling Cercle Brugge. Guillaume Hubert, Giulian Biancone, Naomichi Ueda, Jérémy Taravel, Jonathan Panzo, Calvin Dekuyper, Stef Peeters, Godfred Donsah, Kevin Hoggas, Alimani Gory, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Alimani Gory, Kevin Hoggas, Godfred Donsah, Stef Peeters, Calvin Dekuyper, Jonathan Panzo, Jérémy Taravel, Naomichi Ueda, Giulian Biancone, Guillaume Hubert

Opstelling Excel Moeskroen. Vaso Vasic, Nathan De Medina, Diogo Queirós, Bruno Godeau, Rafal Pietrzak, Benjamin van Durmen, Kevin Wimmer, Aleix García, Jonah Osabutey, Cedric Omoigui, Fabrice Olinga Opstelling Excel Moeskroen Fabrice Olinga, Cedric Omoigui, Jonah Osabutey, Aleix García, Kevin Wimmer, Benjamin van Durmen, Rafal Pietrzak, Bruno Godeau, Diogo Queirós, Nathan De Medina, Vaso Vasic