15:39 vooraf, 15 uur 39. Thorup toont respect voor Anderlecht. Anderlecht miste zijn competitiestart volledig, maar Gent-coach Jess Thorup wil de verplaatsing naar de hoofdstad niet licht opvatten. "Anderlecht is een zeer sterke tegenstander, die graag het balbezit heeft, gestructureerd opbouwt en veel offensieve en individuele kwaliteiten heeft", zei de Deen. "Maar we moeten tonen dat we kunnen winnen op verplaatsing.". Thorup toont respect voor Anderlecht Anderlecht miste zijn competitiestart volledig, maar Gent-coach Jess Thorup wil de verplaatsing naar de hoofdstad niet licht opvatten. "Anderlecht is een zeer sterke tegenstander, die graag het balbezit heeft, gestructureerd opbouwt en veel offensieve en individuele kwaliteiten heeft", zei de Deen. "Maar we moeten tonen dat we kunnen winnen op verplaatsing."

15:37 vooraf, 15 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:36 vooraf, 15 uur 36. Anderlecht is een grote test voor mijn team, maar ik voel dat ze de drie punten willen pakken. Iedereen praat over een uitcomplex en nu hebben we een grote kans op het opzij te schuiven. Jess Thorup, coach KAA Gent. Anderlecht is een grote test voor mijn team, maar ik voel dat ze de drie punten willen pakken. Iedereen praat over een uitcomplex en nu hebben we een grote kans op het opzij te schuiven. Jess Thorup, coach KAA Gent

15:35 vooraf, 15 uur 35. Gents uitcomplex. In de Ghelamco Arena blijft Gent indruk maken met 18 op 18, maar op verplaatsing verloopt het minder vlot: 3 op 15. Ook tegen STVV bleef het op 0-0 steken, onder meer na een knullige misser van Laurent Depoitre. Kan het in Anderlecht een eerste uitzege pakken? Gents uitcomplex In de Ghelamco Arena blijft Gent indruk maken met 18 op 18, maar op verplaatsing verloopt het minder vlot: 3 op 15. Ook tegen STVV bleef het op 0-0 steken, onder meer na een knullige misser van Laurent Depoitre. Kan het in Anderlecht een eerste uitzege pakken?

15:33 Gent staat voor een pittige week: eerst op verplaatsing naar Anderlecht, dan een bezoekje van Standard in de Ghelamco Arena. vooraf, 15 uur 33. Gent staat voor een pittige week: eerst op verplaatsing naar Anderlecht, dan een bezoekje van Standard in de Ghelamco Arena. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:32 vooraf, 15 uur 32. Vercauteren zag beterschap. Anderlecht bleef in Eupen steken op een ontgoochelende 0-0. Maar coach Frank Vercauteren zag beterschap. "We hebben een aantal dingen beter gedaan dan de week ervoor in onze 4-1-overwinning tegen STVV. Misschien is dat minder opgevallen, maar de match in Eupen was op sommige vlakken gewoon beter dan die tegen STVV", zei hij. Vercauteren zag beterschap Anderlecht bleef in Eupen steken op een ontgoochelende 0-0. Maar coach Frank Vercauteren zag beterschap. "We hebben een aantal dingen beter gedaan dan de week ervoor in onze 4-1-overwinning tegen STVV. Misschien is dat minder opgevallen, maar de match in Eupen was op sommige vlakken gewoon beter dan die tegen STVV", zei hij.

15:31 vooraf, 15 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten