LIVE: Bevestigt Zulte Waregem zijn thuisreputatie tegen Oostende?

eerste helft, minuut 30. Bossut redt met de voet! Vanuit het niets wordt Sakala doorheen de buitenspelval geloodst en staat hij oog in oog met Bossut. Het is de doelman die aan het langste eind trekt wanneer hij de inzet van de Zambiaan met een voetveeg afstopt.

eerste helft, minuut 28. Gideon Mensah blijft een gek gezicht op linksachter. Met de bal aan de voet is de Ghanees zeker gevaarlijk, maar verdedigend zeker niet de meest betrouwbare. Nu begaat hij een domme overtreding op Bataille.

eerste helft, minuut 25. Linksachter Mensah mag heel ver komen met de bal en levert een scherpe voorzet af. Capon wil de bal wegtrappen, maar mist zijn schot. Gelukkig voor Dutoit draait de bal niet in, maar naast zijn doel.

eerste helft, minuut 24. Hjulsager kant de bal op links meegeven met Sakala, of op rechts met de oprukkende Canesin, maar de Deen houdt de bal bij en kiest voor het schot. Pletinckx zal dat niet erg vinden, want de jonge verdediger blokkeert het schot moeiteloos.

eerste helft, minuut 17. Deschacht ziet zijn pass onderschept worden door Skulason, die door een slechte controle de bal kwijtraakt aan Bruno. Die verspeelt het leer aan Sakala, die de bal domweg tegen Davy De Fauw trapt. Voetbal van de hoogste niveau krijgen we voorlopig niet te zien.

eerste helft, minuut 15. Dit is een comeback in mineur voor Marvin Baudry. De Congolese Fransman speelde op 30 maart zijn laatste wedstrijd voor zijn operatie. Vorige week speelde hij al 45 minuten, maar zijn eerste basisplaats had hij zich ongetwijfeld anders ingebeeld.