KV Mechelen komt in het zog van Standard na zege in Beveren

Waasland-Beveren - KV Mechelen kort samengevat:

Kranige thuisploeg biedt verzet

Het was uitstel van executie voor Waasland-Beveren, want net voor het rustsignaal lag de bal dan toch in het mandje, opnieuw na een tegenstoot. Ditmaal zwiepte Vanlerberghe de bal van links naar rechts, waar Kaya op de loer lag en het leer laag over de grond onder goalie Jackers schoof, 0-1, meteen ook de stand bij de rust.

KV Mechelen kwam na 20 minuten met de schrik vrij toen Vukotic aan de tweede paal een corner net naast kopte. Wat later mikte de Albanese Griek Durmishaj de bal naar de winkelhaak, maar doelman Thoelen was niet voor één gat te vangen.

In de eerste helft was van enig niveauverschil geen sprake. Waasland-Beveren, het nummer 15, beet aardig van zich af tegen KV Mechelen, dat de 3e positie deelde.

Geslepen KV speelt het slim uit

In de tweede helft keerde Waasland-Beveren snel terug in de partij.

Woelwater Durmishaj tikte een verloren gewaande bal aan de achterlijn voor de neus van de Mechelse verdedigers weg. Via Koita kon Kobayashi met een heerlijk krulletje in de korte hoek de 1-1 scoren.

Het spel bleef op en neer golven en ook in de verkeerde passes en misverstandjes gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe. Toen Schryvers, opgejaagd door een Mechelaar, de bal naar achteren speelde, nam hij bijna zijn eigen doelman te grazen.

Ook ditmaal was het een voorbode voor een Mechels doelpunt, want enkele minuten later was het Tshibola die een Mechelse vrije trap onnodig in de Wase muit kopte: 1-2 voor KVM.

Waasland-Beveren weigerde er het bijltje bij neer te gooien, maar vond steeds weer een sterke Thoelen op zijn weg. KV Mechelen kon de kat uit de boom kijken en vrolijk counteren. Zo leek Kaya op weg naar de 1-3 toen hij een handig tikje van De Camargo aangereikt kreeg. Het wilde schot van de Mechelse aanvoerder vloog iedereen voorbij.

Waasland-Beveren speelde ridder of mis en het werd mis. Naarmate de scherpte uit het spel sloop, verdween ook het geloof in een goeie afloop. Zeker toen een nieuwe, perfecte tegenprik de dodelijke 1-3 betekende. Togui rondde de actie af en trakteerde een moedig Waasland-Beveren op een 7e seizoensnederlaag.