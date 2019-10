Depoitre vergeet KAA Gent eerste uitzege te schenken na gigantische misser

Thomas Kaminski (AA Gent): "De tweede helft was helemaal van ons. We hebben veel kansen bijeen gespeeld, maar we misten vandaag net dat tikkeltje om te scoren. We hebben thuis al genoeg bewezen dat we heel veel kunnen scoren en dat we veel aanvallend geweld hebben, maar vandaag was het even een mindere dag."

Yohan Boli (STVV): "AA Gent deed ons na de rust pijn met een andere tactiek en hogere pressing, maar we hebben stand gehouden en konden uiteindelijk zelfs nog enkele kansen afdwingen. Maar zij hadden ook prima mogelijkheden in de tweede helft, dus we kunnen zeker tevreden zijn met een punt. Na twee wedstrijden met vier tegengoals doet het ook deugd om nog eens de nul te houden. Dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden."

Jonathan David (AA Gent): "Beide ploegen hebben heel wat kansen gecreëerd die er op een andere dag misschien wel in gaan, maar de doelmannen waren sterk vandaag. Het kunstgras mag geen excuus zijn voor dit gelijkspel, want we hadden erop getraind en waren dus voorbereid. Wij willen al onze matchen winnen, of het nu thuis of op verplaatsing is. We blijven vertrouwen hebben dat die uitzege er wel zal komen."