Grauw en grijs Genk zet rode lantaarn Cercle maar nipt opzij

Sébastien Dewaest had ook wel gezien dat Genk niet geweldig was. "Het is een gedeeld gevoel", krabde de aanvoerder zich achter zijn man bun. "We pakken drie punten en verstevigen onze plaats in de top zes, maar dan is er die tweede helft."

"Ik wil het geen ramp noemen, maar we gaven hoop aan onze tegenstander. We werkten niet meer als een ploeg en dachten dat het gemakkelijk zou gaan", zocht Dewaest naar een verklaring. "Op het einde moest onze keeper nog een goede redding doen."

"We hadden de mogelijkheden om de match dood te doen, maar maakten ze niet af. Dat was naar het beeld van onze laatste matchen, waarin we ook defensief niet solide genoeg waren. Dat we vanavond de nul hielden, is toch een positief punt."

Voelt Dewaest zijn goal aan als een revanche? "Natuurlijk. Het is nooit leuk als je een paar keer op de bank zit. Na Salzburg kon ik het begrijpen, maar na Standard niet. Daar heb ik toch eens rustig over gepraat met de coach."