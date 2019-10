LIVE: Kan Standard de ongeslagen status van Club bedreigen?

Intussen is het eerste halfuur weggetikt zonder echte dreiging vanwege de thuisploeg. Club raakt maar niet in zijn gewone spel.

eerste helft, minuut 32. Intussen is het eerste halfuur weggetikt zonder echte dreiging vanwege de thuisploeg. Club raakt maar niet in zijn gewone spel.

Mata heeft het nog even geprobeerd, maar gaat er nu opnieuw bij zitten. Kossounou staat al klaar om in te vallen.

eerste helft, minuut 29. Exit Mata. Mata heeft het nog even geprobeerd, maar gaat er nu opnieuw bij zitten. Kossounou staat al klaar om in te vallen.

5'

eerste helft, minuut 5. 0-1: Bastien zet Standard op voorsprong. Het is Standard dat vroeg op voorsprong klimt in het Jan Breydelstadion. Bastien is slimmer en sneller dan de thuisdefensie en schuift de 0-1 naast Mignolet in doel. De assist komt van de voet van Lestienne.