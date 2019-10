Moeskroen gaat nu ook onderuit op het veld van Charleroi

Charleroi - Moeskroen kort samengevat

Moeskroen bakt er niets van voor de rust

Beide coaches wijzigden vooraf weinig of niets aan hun opstellingen, maar het was vooral het Charleroi van Belhocine dat daar wel bij vaarde. Hollerbachs Moeskroen moest zich beperken tot het opstellen van een blok en probeerde de tegenstander vooral op te jagen. In balbezit was het bij beide ploegen dikwijls huilen met de pet op.

De intensiteit ging ten koste van de kwaliteit, maar toch kwam Charleroi tot een paar leuke kansen. Het werd echter snel duidelijk dat er nog wat schortte aan het vertrouwen van Rezaei. Na een schot op de paal botste hij oog in oog met Butez op de uitstekend spelende doelman. Toen hij dan toch raak trof met een lob, werd er gefloten voor buitenspel van de Iraniër.

Terwijl Moeskroen geen kans in elkaar wist te knutselen, bleef de thuisploeg ermee morsen. Gholizadeh leverde een gekraakt schotje af en Morioka wachtte misschien te lang om af te drukken. In ieder geval was de redding van Butez weer fenomenaal.