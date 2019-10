Streep van Bastien levert Standard 3 punten op tegen KRC Genk

Standard - Genk in een notendop:

Genk kan overwicht niet omzetten in goals

Een tot de nok volgelopen Sclessin zag dat Racing Genk het sterkst aan de partij begon, met al in de eerste minuten enkele scherpe infiltraties van Heynen en Ito, die zonder gevolg bleven.

De eerst echte doelkans liet niet lang op zich wachten. Al in de achtste minuut moest Bodart vol aan de bak om Samatta van de 0-1 te houden. Na een afgekeurd doelpunt van diezelfde Samatta was het Heynen, na een paar weken op de bank nog eens in de basis, die het dichtst bij de openingstreffer kwam. Gavory was de redder in nood voor Standard.

De thuisploeg kreeg intussen amper een aanval in elkaar gebokst. Spits Avenatti, die de geblesseerde Emond moest vervangen, kwam nauwelijks in het stuk voor. Pas op slag van rust kon Standard even een versnelling hoger schakelen, maar gescoord werd er niet: 0-0 halfweg.