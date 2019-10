KV Mechelen zet achterstand om in zege tegen Antwerp

Wouter Vrancken glunderde na afloop. "Het was een goede wedstrijd en we hebben verdiend gewonnen. Het plan klopte helemaal en de spelers voerden precies uit wat we gevraagd hadden."

"Niko (Storm) en Onur (Kaya) kregen een iets andere rol. Ze moesten weg van de flank en meer uit de dekking spelen. Dat vulden ze perfect in. Ook de dingen die we getraind hadden op stilstaande fases lukten. Da's mooi,"

De inbreng van Hairemans gaf KVM lucht in het slot. "We hadden een verse kracht nodig die sterk is aan de bal. Geoffry deed het goed als rustpunt. Hij zit hier met de juiste mentaliteit. Ik kan over hem niks slechts zeggen."

Vrancken wilde zichzelf niet voorbij hollen door al te euforisch te worden. "Nu moeten we genieten en dan zien we volgende week wel. Ook dan moeten we de kansen grijpen die we krijgen", besloot de coach.