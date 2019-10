KV Kortrijk blijft het zwarte beest van Zulte Waregem

KV Kortrijk - Zulte Waregem in een notendop:

Bekijk de goals uit Kortrijk-Zulte Waregem (2-0)

Mboyo zet KVK op weg, Berahino pakt dom rood

Zulte Waregem had het lastig en Berahino maakte de zaken er niet bepaald makkelijker op. Amper enkele minuten na zijn gele kaart voor een fopduik in de zestien ging hij aan het shirt van Van der Bruggen hangen. Zulte Waregem betaalde de prijs en moest plots met z’n tienen voort.

Van der Bruggen stelt de zege veilig

Lepoint kon Zulte Waregem kort na de rust helemaal uittellen, maar hij vergat knap voorbereidend werk van Mboyo en Hornby af te ronden. Het bleek slechts uitstel, want niet veel later stond de 2-0 toch op het scorebord. Een afgeweken schot van Van der Bruggen liet Bossut kansloos achter.

Zulte Waregem stelde daar nauwelijks iets tegenover. Seck zorgde voor een schaars lichtpunt en zette Bruzzese dan toch eens aan het werk met een knap afstandsschot. Het gevaar bleef vooral van Kortrijk komen. Uitblinker Hornby kwam tot 3 keer toe dicht bij de 3-0, maar telkens vond hij Bossut op zijn weg.

Maar de 2-0-marge volstond voor de thuisploeg, want met zijn tienen slaagde Zulte Waregem er niet meer in om zich weer in de wedstrijd te knokken. Kortrijk freewheelde zo naar de winst, de zesde opeenvolgende keer dus dat het de derby winnend afsluit.