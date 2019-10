Vanaken bezorgt leider Club Brugge de volle buit bij Moeskroen

VIDEO: Bekijk de goals uit Moeskroen-Club Brugge (0-1)

Club Brugge had dit seizoen nog geen enkel punt laten liggen op verplaatsing en die reeks hebben ze vanavond kunnen voortzetten. De competitieleider serveerde nochtans slappe kost in de eerste helft. Misschien zaten de Bruggelingen met hun hoofd al bij de Champions League-wedstrijd van dinsdag thuis tegen PSG.

Club begon met Schrijvers in de plaats van de nog niet helemaal fitte Tau. De bezoekers waren een schim van zichzelf, maar na een knappe goal van Hans Vanaken dook het toch met een voorsprong de rust in. Voor Vanaken was het zijn 6e doelpunt van het seizoen. De Gouden Schoen heeft nu meteen ook tegen alle eersteklassers gescoord. Moeskroen was de enige club die hij nog van zijn lijstje moest afvinken.

Na de rust was er aanvakelijk geen beterschap in het spel van Club, maar dat veranderde toen Tau - voor een bleke Schrijvers - een half uur voor het einde mocht invallen. De Zuid-Afrikaan liet zich meteen gelden. Binnen de minuut had hij bijna een assist en een doelpunt achter zijn naam staan, maar beide kansen werden de nek omgewrongen. Ook Vormer had de 0-2 aan de voet, maar scoren wilde in de tweede helft maar niet lukken voor Club.

In de slotminuten kreeg blauw-zwart nog bijna het deksel op de neus. In minuut 85 had Moeskroen uit het niets zijn enige noemenswaardige kans van de wedstrijd en het was meteen een zeer gevaarlijke. Osabutey kon vrijstaand koppen, maar hij mikte in de handen van doelman Mignolet.

Wat later leek Diatta op assist van Vormer de 0-2 te maken, maar de VAR had bij de aangever van Vormer handspel gezien. Zo bleef het 0-1 in Moeskroen. Club is nog altijd ongeslagen dit seizoen en verstevigt zo ook zijn leidersplaats in de Jupiler Pro League.