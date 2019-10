Vercauteren paait Anderlecht-fans met 4 goals en zege tegen STVV

Anderlecht - STVV kort samengevat

Sleutelmoment: De aansluitingstreffer van Boli dreigt de trein van Anderlecht te ontsporen, maar het gevaarte staat vijf minuten later alweer op de rails dankzij de 3-1 van Roofe. Een beperkt STVV kan daarna niet genoeg meer brengen.

Je kan bij Anderlecht niet om Nacer Chadli heen. De Rode Duivel neemt de ploeg op sleeptouw en legt waanzinnige statistieken voor. Sinds zijn komst is hij bij negen van de elf paars-witte competitiegoals betrokken geweest. Opvallend: Deze wedstrijd kan achteraf een symbolisch kantelmoment blijken. Anderlecht wint voor het eerst sinds december 2018 met drie goals verschil en haalt het voor het eerst in twee seizoenen nog eens van Sint-Truiden.



Bekijk de goals uit Anderlecht - STVV (4-1)

Anderlecht neemt een flitsende start...

Vercauteren moest nochtans een puzzel oplossen in zijn verdediging. Kompany, Sandler en Luckassen waren om uiteenlopende redenen niet inzetbaar en dus vormden Sardella, Kana, Cobbaut en Dewaele de piepjonge achterlijn. Trebel kreeg ook een basisplek en moest het middenveld van Anderlecht meer bijtkracht geven. STVV had al twee jaar niet meer verloren van paars-wit en kwam vrank en vrij naar het Lotto Park. Toch liep het al snel in het mes. Chadli krulde een onterecht toegekende vrijschop heerlijk over de muur en in het net en nog voor de tiende minuut stond het 2-0. De zeventienjarige Kana was dolgelukkig met zijn eerste goal als prof. Zachtjesaan verwaterde het spel van Anderlecht en kon Sint-Truiden zich herstellen. Gevaar stichten zat er voor de bezoekers echter amper in. Saelemaekers probeerde het aan de overzijde wel een paar keer vruchteloos. Vlak voor de pauze moest Anderlecht wel op zijn hoede zijn. De Bruyn kon een counter niet afronden en Boli kopte net te slap.

Kana is door het dolle heen met zijn eerste goal voor Anderlecht

... en speelt het na een hapering vlot uit

Anderlecht zakte dit seizoen al vaker weg na de rust en dat dreigde ook nu weer te gebeuren. Trebel tekende wel voor een doelpoging, maar de thuisploeg verslapte terwijl STVV net een versnelling hoger schakelde. De Ridder en invaller Suzuki zorgden voor een paar waarschuwingsschoten. Toch was er een flatertje van Sardella nodig om de boel open te leggen. Boli benutte de aflegger van Sousa en zaaide even paniek bij thuisspelers en -fans. De onrust was evenwel snel verdwenen toen Roofe z'n eerste goal voor Anderlecht van dichtbij kon binnenglijden. De Bruyn liet kort daarop na om de opgestane reus opnieuw te doen wankelen, hij geraakte alleen voor doel niet voorbij Van Crombrugge. De weerstand van STVV was gebroken en dat gaf uitblinker Chadli de kans om zijn stempel nog wat duidelijker op de wedstrijd te drukken. Hij mocht Roofe bij de 4-1 wel uitgebreid bedanken voor diens voorbereidende werk. Sambi Lokonga liet in de toegevoegde tijd de 5-1 nog liggen, maar de zege was toen al lang binnen. De driepunter brengt Anderlecht naar een gedeelde tiende plek.

Chadli pakt uit met een knap hakje

Vercauteren: "Constante is grootste werkpunt"

Frank Vercauteren beleefde een succesvolle terugkeer als coach van Anderlecht. "Maar er zijn nog altijd werkpunten. Er zijn ook heel veel positieve elementen om mee verder te werken. Gemakkelijk was het niet, maar we kenden de kwaliteiten van STVV." "De constante is het grootste werkpunt", legde Vercauteren de vinger op de wonde. ""Zo gingen we kort voor de rust, bij 2-0, plots uit positie lopen en gaven we kansen weg. Dat heeft niets met leeftijd te maken, maar met het aanvoelen van momenten in een wedstrijd." Anderlecht begon verschroeiend. "Dat is een deel van het DNA van Anderlecht. Ploegen moeten weten dat ze hier direct druk kunnen verwachten. Het goede begin gaf ons vertrouwen, maar hét moment was de 3-1. Toen kon ons vertrouwen terugkomen."

Brys: "Scenario zat niet mee"

Marc Brys en STVV stonden na tien minuten al met de rug tegen de muur. "Het scenario zat niet mee. Die vrije trap na een paar minuten was totaal geen fout, dat kon ik vanaf de bank zelfs zien. Dat heb je niet in de hand." "Die 1-0 neemt het vertrouwen weg bij je eigen team en geeft vertrouwen aan de tegenstander, die ook nog gedragen wordt door het publiek. We hebben gewoon ook heel slecht gespeeld in de eerste helft", gaf de coach toe. "We mogen niet blind zijn voor ons eigen spel. Er zat veel angst in de ploeg." "In de tweede helft zetten we een hoge pressing en was er veel recuperatie. Dan moet die 2-2 vallen, maar het werd 3-1," vatte Brys samen. "Met lef en durf, zo moeten we eigenlijk altijd spelen."

Vercauteren: "Verticaal spelen is toch heel belangrijk in het voetbal"