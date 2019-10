Zulte Waregem trakteert rode lantaarn Cercle op flink pak rammel

Francky Dury (coach Zulte Waregem): “Cercle maakt het eerste doelpunt, maar vanuit buitenspel. Daarnaast hadden ze veel balbezit en met momenten ook wat dreiging. Op het einde van de eerste helft kwamen ze meer in de wedstrijd en daar komen we goed weg. Pas wanneer we meer balvastheid en dreiging met de invallers kregen, konden we het verschil maken. Uiteindelijk winnen we met grote cijfers, maar op vlak van balbezit had Cercle zelfs het voordeel.”

Sammy Bossut (Zulte Waregem): “Ik denk dat we heel efficiënt waren vanavond. We begonnen goed en kwamen terecht op voorsprong, maar kenden een moeilijk derde kwartier. Na de rust scoren we op het ideale moment de 3-0 en dan weet je dat Cercle in elkaar zakt. De assist is goed voor mijn statistieken. Nee, er is wel wat geluk mee gemoeid, maar het is mooi meegenomen. Binnen twee weken is er de derby tegen Kortrijk en die moeten we zeker winnen. Hopelijk kunnen we opnieuw laten zien wat we vandaag hebben gebracht.”