De aanhouder wint: Waasland-Beveren boekt op 10e speeldag eerste zege

Arnauld Mercier (Waasland-Beveren): "Het was een verdiende overwinning. We hebben de goede mentaliteit getoond, de wil om aan te vallen en om het Oostende moeilijk te maken. Dat we op achterstand kwamen, heeft ons even gedestabiliseerd, maar het is de verdienste van de spelers dat ze zich weer in de match geknokt hebben. Ik feliciteer hen daarvoor. Dit is een heel belangrijke overwinning voor ons, die ons veel vertrouwen zal geven om verder te blijven werken zoals we nu al enkele weken bezig zijn."

Kåre Ingebrigtsen (KV Oostende): "We hebben het Waasland-Beveren gemakkelijk gemaakt, want in de eerste helft waren we echt zwak, zowel defensief als offensief. We scoorden dan wel uit die ene kans, maar voor de rest gingen er te veel dingen fout vandaag. In de tweede helft konden we de bal beter in de ploeg houden, maar dan nog ging er te weinig dreiging van ons uit. Nu hebben we de interlandbreak om ons voor te bereiden op de volgende match. Dan zal het veel beter moeten zijn dan vandaag."