KV Kortrijk knoopt in stijl aan met overwinning tegen STVV

Kortrijk - Sint-Truiden kort samengevat

Sleutelmoment: STVV antwoordt hevig na de 1-0. Suzuki heeft op het halfuur de gelijkmaker op zijn schoen, maar laat het liggen. Hornby is even later wel trefzeker, waarna Kortrijk veel meer op z'n gemak kan spelen.

STVV antwoordt hevig na de 1-0. Suzuki heeft op het halfuur de gelijkmaker op zijn schoen, maar laat het liggen. Hornby is even later wel trefzeker, waarna Kortrijk veel meer op z'n gemak kan spelen. Man van de Match: Fraser Hornby kan dit seizoen een belangrijke rol spelen in Kortrijk. De jonge Schotse huurling van Everton heeft vaardige voeten, kan koppen en maakte vanavond z'n eerste competitiegoals.



Fraser Hornby kan dit seizoen een belangrijke rol spelen in Kortrijk. De jonge Schotse huurling van Everton heeft vaardige voeten, kan koppen en maakte vanavond z'n eerste competitiegoals. Opvallend: Na tien speeldagen heeft Bruzzese eindelijk z'n eerste clean sheet beet. De KVK-doelman hoefde niet echt veel te pakken en mocht vooral het fout afgestelde kanon van de ongelukkige Suzuki bedanken.



Bekijk de goals uit KV Kortrijk - STVV (4-0)

Snedig Kortrijk heeft bij de rust gewonnen spel

Yves Vanderhaeghe wilde een gretig Kortrijk zien en de coach kreeg waar hij om vroeg. De thuisploeg begon in volle vaart. Vechtjas Lepoint mikte een volley naast en bereikte even later net niet Hornby met een voorzet-schot. Het spel golfde heen en weer, maar de kansen waren vooral voor KVK. Mboyo kraakte zijn eerste schot, maar kreeg door Truiens getreuzel een tweede kans. Le Petit Pelé strafte klungelwerk van Schmidt en De Bruyn genadeloos af. STVV was meteen wakker en dwong wat halve kansjes af. Op het halfuur splijtte Colombatto de zee, maar kon Suzuki de opgelegde kans niet benutten. Een minuut later was het aan de overkant wel raak. Hornby hield twee man aan de praat en schoof de 2-0 onder Schmidt. Kagelmacher moffelde even voor de rust de 3-0 in doel, al was de VAR nodig om de goal te valideren. Ook na de lange review bleven er twijfels bestaan over het al dan niet buitenspel van Hines-Ike, die de bal op de doellijn nog onbewust beroerde.

Hornby geraakt zijn lens kwijt bij het scoren van de 4-0

Suzuki kan STVV niet aan eerredder helpen

De wedstrijd was bij de rust eigenlijk al gespeeld, maar Sint-Truiden weigerde zich daarbij neer te leggen. Vorige week hadden de Kanaries immers al een 0-3 weggepoetst in de derby tegen Genk. Suzuki had de achterstand flink kunnen verkleinen, maar morste opzichtig met de kansen. De missers van de Japanner haalden de wind uit de Truiense zeilen. Kortrijk hield de bezoekers in wat restte van de wedstrijd onder de knoet en ging zelf op zoek naar meer goals. Mboyo kon de flitsende actie van Ocansey niet afronden, maar in de rebound lukte het Hornby wel met een duikende kopbal. Na die 4-0 werd het bizar genoeg nog bitsig in het Guldensporenstadion. Colombatto mocht vroegtijdig gaan douchen na twee wilde tackles en ook drie Kortrijkzanen gingen nog in het boekje van D'Hondt. Helemaal op het einde dacht Mboyo de forfaitcijfers op het bord te zetten, maar dat feestje ging door voorafgaand buitenspel niet door.

Van der Bruggen: "Lang op moeten wachten"

Hannes Van der Bruggen won en hield de nul met Kortrijk. "Eindelijk! We hebben er lang op moeten wachten en het werd binnen de groep een echt doel om die nul te houden. Dit doet heel veel deugd." "Bij 1-0 hadden ze een goede kans en in de tweede helft een paar kleine kansjes, maar al bij al vind ik dat we verdiend gewonnen hebben. De score had nog kunnen oplopen", analyseerde de middenvelder. "STVV heeft een paar goeie voetballers die veel bewegen, maar dat was niet echt een probleem voor ons." Hornby deed zich opmerken met twee goals, eentje half gestolen van Mboyo. "Pelé zei in de kleedkamer al dat hij een fles champagne mag trakteren", lachte Van der Bruggen. "Je ziet dat die jongen iets kan. Je mag niet vergeten dat hij nog jong is. Dit was zijn derde match bij de profs, hij kan alleen maar groeien." Yves Vanderhaeghe kloeg na de nederlaag tegen Gent dat zijn ploeg geen gele kaarten pakte. Vanavond pakte Kortrijk er drie, allemaal na de 4-0. "Daar heb ik niet op gelet. Misschien dat hij nu tevreden is", klonk het gekscherend.

Botaka: "Het was veel te gemakkelijk"

Jordan Botaka ging met STVV de boot in. "Je hebt niks aan goed voetbal als je niks afmaakt. De realiteit is dat het 4-0 is. Het was heel losjes allemaal, veel te gemakkelijk. Als je op deze manier een wedstrijd ingaat, wordt het lastig." "Ik wil niet schieten op iemand, maar de 1-0 gaven we weg", was de aanvoerder kritisch. "Hen gaf het een boost en wij zijn het niet meer te boven gekomen." Botaka ging na afloop uitleg geven aan de supporters. "Dat kwam van mezelf. De supporters hebben een hele reis gemaakt, want Sint-Truiden is niet in de buurt. Ik vond het op z'n minst gepast om hen te bedanken voor hun komst. Het was niet om sorry te zeggen, maar ik heb wel geluisterd naar hun frustraties."