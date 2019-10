Boomlange Onuachu vloert stevig Moeskroen met kopbal in 98e minuut

Genk-Moeskroen kort samengevat

Bekijk de goals uit Genk-Moeskroen (2-1)

Spannende slotfase doet kansloze eerste helft vergeten

Moeskroen heeft het etiket van kneusje definitief van zich afgeschud. Op het veld van de landskampioen presenteerde het zich als een stug blok. Genk speelde ongeïnspireerd en liep zich telkens vast in de zone van de waarheid. Na de pauze kwam de thuisploeg zelfs op achterstand. Berge verlengde een hoekschop van de bezoekers en de kopbal van Osabutey botste via de lat nipt over de doellijn.

Het publiek leek het Europese puntje zo al opnieuw vergeten en hier en daar klonk gemor. Maar Mazzu greep op het uur in en gooide Onuachu in zijn ploeg. Dat werd een zogenaamde gouden wissel. De Nigeriaan is 2 meter groot maar werd door de bezoekers toch uit het oog verloren bij een voorzet van Ito en duwde de gelijkmaker voorbij Butez.

Genk wou erop en erover en de vreugde bij het doelpunt van Samatta was groot. Even dan toch. Want na minutenlange twijfel en een tussenkomst van de VAR werd de goal afgekeurd voor buitenspel. De frustratie bij Genk was groot en werd nog groter toen het geen penalty kreeg nadat een balletje van Ito tegen de arm van een van de bezoekers botste.

Het verhaal van de wedstrijd leek geschreven. Tot minuut 98. De scheidsrechter sprong vrijgevig om met de toegevoegde tijd en de allerlaatste aanval was de juiste voor Genk. Maehle slingerde een bal de box in en daar was opnieuw de boomlange Onuachu: 2-1. De zuurverdiende thuiszege brengt Genk weer in de top 6, Moeskroen is 8e.