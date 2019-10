Tien KV Mechelen-spelers graaien de volle buit mee in Eupen

Eupen - Mechelen kort samengevat

Bekijk de doelpunten uit Eupen - Mechelen (0-2)

Rood voor Swinkels deert Mechelen niet

Vijf minuten voor de rust kwam de zaak in een stroomversnelling toen Swinkels rood pakte voor een karatetrap. Tegen tien man rook Eupen zijn kans op een eerste thuiszege, maar nog voor de rust kreeg die droom een knauw. De schuiver van Vanlerberghe week onderweg af en rolde wat gelukkig voorbij De Wolf in doel.

Gnaka zorgde na wat hoekschoppen heen en weer voor de eerste dreiging met een knal in het zijnet. Aan de overkant beproefde Storm twee keer zijn geluk, maar De Wolf in de problemen brengen zat er niet in. KVM kwam steeds beter in de wedstrijd, al bleven kansen erg schaars.

Mechelen moest het rooien zonder de geschorste Schoofs, maar zag wel Kaya terugkeren. Van enige twijfel na de bolwassing tegen Club Brugge was weinig te merken. Eupen had dan weer vertrouwen getankt tegen Cercle en nam dat mee naar de eigen Kehrweg. Dat leverde een evenwichtig wedstrijdbegin op.

Doelnet kapot? Supporter is redder in nood

Eupen kan tien bezoekers geen pijn doen

Het plannetje van de bezoekers na de rust was duidelijk: loeren op de counter. Met Tainmont tussen de lijnen kon dat al snel vruchten afwerpen. De invaller dwong al meteen een kans af en was wat later nog eens dicht bij een goal. Storm mikte eerst op de paal, waarna de rebound van de Fransman de lat likte.

Eupen schroefde het tempo dan gevoelig op. Mechelen kwam er op die manier minder uit, maar gaf zelf ook weinig weg. Een kopbal van Koch en een verre loeier van Milicevic waren niet van die aard om Thoelen te verrassen. Op een zeldzame tegenprik schoof Togui dan de 0-2 in doel. De VAR haalde zijn meetlat nog boven, maar kon Eupen niet meer helpen.

De fut was eruit bij de Panda's, die ei zo na nog een derde doelpunt slikten. Een plaatsbal van Kaya scheerde de buitenkant van de paal. Het slot was een maat voor niets, kopballen van Cools en Koch vormden de laatste stuiptrekkingen van een thuisploeg die het geloof al lang kwijt was.