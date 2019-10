Club Brugge wint met sprekend gemak topper die nooit een topper werd

Club Brugge - KAA Gent in een notendop:

Bekijk de goals uit Club Brugge - AA Gent (4-0)

Club is oppermachtig, Gent voelt zich benadeeld

Twee dagen extra rust. Daar werd veel over gezegd en geschreven in aanloop naar de topper tussen Club Brugge en KAA Gent. De Buffalo’s waren donderdag nog aan de slag in Oekraïne, terwijl blauw-zwart twee dagen eerder stuntte in Bernabéu. Zou de vermoeidheid bij de bezoekers een rol spelen in de confrontatie?

Daar leek het in ieder geval wel op in de eerste helft. Gent kwam niet echt in het stuk voor, een schot van Dejaegere tegen de paal buiten beschouwing gelaten. Het was Club dat van bij het begin het heft in handen nam en daar al vroeg voor werd beloond. Een ferme rush van Sobol leidde het doelpunt van Vanaken in. Diatta schilderde de bal op het hoofd van de Gouden Schoen, die knap in de verste hoek kopte.

Kort voor het halfuur gaf Diatta de wedstrijd de definitieve richting mee, al had dat voor Gent helemaal niet zo moeten lopen. Bronn schatte een bal totaal verkeerd in en Tau reageerde het snelst. Plastoen tackelde in eerste instantie de bal nog uit het doel, maar Diatta was goed gevolgd en prikte de 2-0 tegen de touwen.

De slotnoot van de eerste helft was voor Lardot, die voor de Gentenaars kop van jut was na een niet gefloten strafschop. Jaremtsjoek kapte Mechele uit, die de Oekraïner onderuit gleed. De scheidsrechter liet begaan, net als de VAR, tot ontsteltenis van de bezoekers die foeterend de kleedkamer introkken.