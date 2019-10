Anderlecht boekt 2e zege, met dank aan Verschaeren en Chadli

Charleroi - Anderlecht kort samengevat:

Bekijk het verslag van Charleroi - Anderlecht (1-2)

De VAR eist opnieuw een hoofdrol op

Na opnieuw een onrustige week begon Anderlecht onder het goedkeurend oog van Frank Vercauteren gretig aan de wedstrijd. De Anderlecht-fans hadden een duidelijke boodschap mee in het stadion, maar daar trokken de spelers zich niets van aan.

Na dik tien minuten spelen ging Verschaeren in de zestien eenvoudig voorbij Diagne. Penneteau had geen verhaal op de plaatsbal van de Rode Duivel. Anderlecht bleef komen: Chadli, Luckassen en Verschaeren hadden de 0-2 aan de voet of het hoofd, maar trillen deed het net niet.

Dat deed het plots wel aan de overkant. Fall dook goed voor zijn man in de zestien op een voorzet van Bruno. Van Crombrugge kwam te laat.

Anderlecht kreeg vlak voor de rust toch nog wat het verdiende. Chadli werd losgelaten in de zestien en kopte de 1-2, via zijn schouder, in doel. Scheidsrechter Alen zag er geen graten in, de VAR verrassend wel. Bij Anderlecht viel iedereen uit de lucht, het bleef 1-1.