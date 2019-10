Antwerp geeft dubbele voorsprong uit handen tegen Standard

Antwerp-coach Laszlo Bölöni was ontgoocheld na de wedstrijd. "Als je 2-0 voorstaat en je laat hen toch nog op gelijke hoogte komen, dan heb je spijtgevoelens achteraf. We maakten fouten die werden afgestraft en voelen ons verslagen, hoewel ik vooraf misschien wel voor dit resultaat had getekend.”

“Wat ik in mijn hoofd had bij de strafschop zal ik hier niet zeggen. We hebben twee strafschopnemers in de ploeg en dat zijn Mbokani en Refaelov, in willekeurige volgorde. Wie zich het beste voelt, trapt. Ze hebben gezond verstand meegekregen om zelf te beslissen wie dat is. Dat ze mekaar nadien negeerden, weiger ik te bevestigen. Ze zouden nooit hun eigen ploeg saboteren", bijt Bölöni nog van zich af.