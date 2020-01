Clement voor inhaalmatch tegen Charleroi: "We zitten nog altijd in een luxesituatie"

15:07 vooraf, 15 uur 07. Wat met de transferperiode? Vrijdag sluit de transfermarkt. Club Brugge speurt al eventjes naar een spits, maar heeft nog niemand kunnen strikken. "Als coach moet je maar met 1 iets bezig zijn in januari: de spelers die er zijn zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijden die komen. Of er iemand bij komt, heb je niet helemaal zelf in de hand", vertelde de Brugse T1 over de mercato. . Wat met de transferperiode? Vrijdag sluit de transfermarkt. Club Brugge speurt al eventjes naar een spits, maar heeft nog niemand kunnen strikken. "Als coach moet je maar met 1 iets bezig zijn in januari: de spelers die er zijn zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijden die komen. Of er iemand bij komt, heb je niet helemaal zelf in de hand", vertelde de Brugse T1 over de mercato.

15:06 vooraf, 15 uur 06. Soms vallen de zaken verkeerd, maar dan moet je blijven werken. We zitten nog altijd in een luxesituatie waarbij we de kans hebben om een grote kloof te slaan. Philippe Clement (trainer Club Brugge).

15:04 vooraf, 15 uur 04. "Qua vertrouwen kan je op een week niet afbreken wat er al 9 maanden staat". Club Brugge heeft met een match minder op de teller een bonus van 8 punten op AA Gent en Antwerp. De Brugse machine lijkt echter wat te haperen, want vorige week kwam Club niet verder dan een gelijkspel tegen Zulte Waregem in de beker en een draw in de competitie tegen KV Kortrijk. "Het is altijd belangrijk er te staan. Qua vertrouwen kan je op een week niet afbreken wat er al 9 maanden staat, of het zou moeten zijn dat we weggespeeld worden meerdere matchen na elkaar", argumenteerde Philippe Clement.

15:04 Nog een woordje uitleg van Philippe Clement: "Dennis en Diatta zitten in de selectie, maar het is niet zeker dat ze zullen kunnen spelen. Okereke zit na een contact in Kortrijk met een kleine blessure, hij is onbeschikbaar voor morgen.". vooraf, 15 uur 04.

15:00 vooraf, 15 uur . Charleroi-Club Brugge. Charleroi en Club Brugge hoeven niet te wachten tot komend weekend om weer te mogen voetballen. Beide clubs spelen woensdagavond hun inhaalwedstrijd van de 5e speeldag. De match werd eind augustus uitgesteld door de Europese voorrondewedstrijden van Club Brugge. Volg het duel tussen de nummer 5 en de leider vanaf 20.30u op deze pagina.