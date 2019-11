De wedstrijd Antwerp-AA Gent van de 5e speeldag wordt vanavond ingehaald. Toen Gent en Antwerp in augustus Europees moesten spelen, kwam de Pro League de twee tegemoet met een uitstel. Vanavond is het zover. Opvallend: zondag is er alweer Gent-Antwerp op speeldag 16. Volg de match vanavond met tekstupdates en op Radio 1.