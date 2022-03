Het is van moeten vanavond voor zowel Portugal als Turkije in de play-offs van de WK-kwalificaties. De verliezen moet zijn WK-droom begraven, de winnaar stoot door en neemt het op tegen Italië of Noord-Macedonië. Die match zal beslissen over een WK-ticket. Volg hier wie over de 1e horde wipt: Portugal of Turkije.