Duitsland verplettert voetbaldwerg Liechtenstein na snelle rode kaart

Duitsland was al even geplaatst voor Qatar 2022, dus was de komst van Liechtenstein, het kleine broertje in Groep J, een uitstekende gelegenheid om nog eens wat aanvallende patronen uit te proberen.

Liechtenstein had blijkbaar weinig bezwaren tegen dat Duitse wedstrijdplan, want na tien minuten gaf het de thuisploeg nog een duwtje in de rug: Hofer werd uitgesloten na een domme fout op Goretzka.

Wat volgde was een avondje schietoefeningen houden. Na 25 minuten stond er al 4-0 op het bord. Na 90 minuten waren de dubbele cijfers net geen feit: 9-0. Bayern-smaakmakers Sané en Müller waren elk goed voor twee goals.

Verder in Groep J kende Noord-Macedonië ook een uitstekende avond. Het won met ruime cijfers van concurrent Armenië (0-5) en springt daarmee naar de tweede plaats, ook omdat Roemenië niet verder geraakte dan een scoreloos gelijkspel tegen IJsland.

Zondag neemt Noord-Macedonië het op de laatste speeldag op tegen IJsland, Roemenië mag op bezoek in Liechtenstein en Duitsland trekt nog naar Armenië. Voor plaats twee zijn er dus nog veel scenario's mogelijk.