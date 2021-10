Duitsland mag als eerste land zijn WK-reisje naar Qatar boeken

Duitsland had op de 3e speeldag van de WK-voorronde, kort voor het EK, verrassend in eigen huis verloren van Noord-Macedonië. Toch kon het ondanks die nederlaag tegen datzelfde Noord-Macedonië als eerste land in de hele wereld zijn ticketje voor Qatar gaan ophalen.

In de eerste helft in Skopje liet Noord-Macedonië net als in de heenmatch zijn taaie gelaat zien, om dat na de rust om te ruilen voor een heel ander gelaat. Plots ging de kraan wel open en vlogen de Duitse doelpunten erin. Vooral de Chelsea-boys Havertz en Werner waren in hun sas, waarna invaller Musiala (nog altijd maar 18) in zijn 9e cap zijn eerste doelpunt kon maken.

Dat Duitsland zich plaatst voor het WK mag geen verbazing wekken, want de Duitsers hebben wat dat betreft een uniek parcours gereden: enkel in 1930 (toen het zich niet inschreef) en in 1950 (gestraft na de oorlog) was het land er niet bij. Dat betekent dat Duitsland nu aan zijn 18e WK op een rij zal deelnemen.