Hooligans zetten boel op stelten in groep I: Hongaren én Albanezen maken amok

De match zelf eindigde overigens op een gelijkspel, het eerste puntenverlies voor Engeland in een kwalificatiematch in eigen huis in bijna 10 jaar.

Uiteindelijk bleef het bij wat duwen, trekken en slaan (al dan niet met de matrak) en ging de rust vrij snel weer liggen. De Hongaarse fans komen in ieder geval opnieuw in een slecht daglicht, nadat ze op het EK ook al geen al te beste beurt hadden gemaakt.

Het relletje in Engeland-Hongarije deed zich nog voor de match voor. De politie liet weten dat een Hongaarse fan een steward racistisch beledigd had, maar toen ze de man wilden arresteren gingen de poppen aan het dansen.

Albanezen leggen match tegen Polen tijdlang stil

Door het gelijkspel van Engeland is Polen weer in de running voor het rechtstreekse WK-ticket in groep I. Toch ging het na de 0-1-zege in Albanië vooral over het incident waardoor de match bijna een kwartier gestaakt werd.

De Polen gingen het doelpunt van Swiderski iets te dicht bij de thuisfans vieren en moesten dat bekopen met een regen aan flesjes die vanuit de tribunes over de spelers neerdaalde.

Scheidsrechter Hernandez riep de spelers naar binnen om de boel te doen afkoelen en dat bleek te werken. De match werd zonder incidenten uitgespeeld, aan het resultaat veranderde niets meer.