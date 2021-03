Stones maakt blunder goed met gouden assist, 9 op 9 voor Engeland

Na zeges tegen San Marino en Albanië wachtte vandaag een taaiere klant voor Engeland. De Polen konden wel geen beroep doen op scherpschutter Lewandowski (knieblessure).

Toen Sterling ten val kwam na een tik op zijn hiel, legde de ref de bal op de stip. Kane miste niet oog in oog met met Szczesny.

De 2-0 hing meer in de lucht dan de 1-1. Maar dat was zonder John Stones gerekend. Op het uur verstuurde de City-verdediger een ziekenhuisbal naar Nick Pope, die een tegengoal nog net kon verijdelen.

Enkele minuten later speelde Stones de bal in het strafschopgebied op een knullige manier kwijt. Moder had geen genade: 1-1.

Stones ontpopte zich toch nog tot een held. In de slotminuten kopte hij een bal perfect terug naar Maguire. Die trapte de winning goal staalhard binnen. Engeland behoudt zo zijn perfect rapport.