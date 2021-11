LIVE (20.45u): Houdt Nederland het hoofd koel in cruciaal duel tegen Noorwegen?

18:37

vooraf, 18 uur 37. Nederland heeft genoeg aan gelijkspel. Nog even de essentie in het cijferdoolhof in de groep van Nederland. Door de enorme kloof in het doelpuntensaldo heeft Oranje genoeg aan een gelijkspel tegen Noorwegen om zich rechtstreeks te kwalificeren. Als ze dat niet doen én Turkije wint, lopen ze zelfs de play-offs mis. .