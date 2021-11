LIVE (20.45u): Geen Van Gaal langs de lijn, wel in loungeruimte voor cruciaal duel

20:25

vooraf, 20 uur 25. Van Gaal in loungeruimte. Oranje-bondscoach Louis van Gaal kan door een ongelukkige val niet coachen zoals vertrouwen. Eerst was het plan om langs de zijlijn plaats te nemen, maar nu is er voor een andere optie gekozen. De coach overschouwt straks de wedstrijd vanuit een loungeruimte in De Kuip. Via oortjes zal hij communiceren met zijn assistent Henk Fraser. Van Gaal ziet er zelf een voordeel in: "Ik heb dan een fantastisch overzicht. En als ik met de rolstoel van de bank naar de kleedkamer zou moeten gaan, dan kostte dat tien minuten." .