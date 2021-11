LIVE: Penaltygoal Depay zet Oranje op belangrijke voorsprong

Doelman Bijlow moet een eerste keer echt in actie komen. Haksanbanovic dribbelt lekker en schiet goed. De doelman duwt in corner.

29'

eerste helft, minuut 29. Indrukwekkende stats voor Depay. Deze 0-1 van Depay is de 36e goal van Memphis Depay voor Oranje in 74 matchen. Dat is bijna in 1 match op 2. .