LIVE: Klaassen wist openingstreffer van Haaland uit

53' tweede helft, minuut 53. Daar is Nederland nog eens. Van Dijk torent machtig boven het pak uit op een hoekschop, maar kopt recht op Hansen. . Daar is Nederland nog eens. Van Dijk torent machtig boven het pak uit op een hoekschop, maar kopt recht op Hansen.

51' tweede helft, minuut 51. Het spelbeeld van de eerste helft zet zich ook na de rust door: Oranje heeft de bal, Noorwegen loert op de tegenaanval. . Het spelbeeld van de eerste helft zet zich ook na de rust door: Oranje heeft de bal, Noorwegen loert op de tegenaanval.

47' tweede helft, minuut 47. De bal rolt opnieuw. We zijn begonnen aan de tweede helft. Drukt Nederland door of snijdt het zich in de vinger aan de scherpe Noorse counters? . De bal rolt opnieuw We zijn begonnen aan de tweede helft. Drukt Nederland door of snijdt het zich in de vinger aan de scherpe Noorse counters?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:48 rust, 21 uur 48. Berghuis uit, Malen in. Van Gaal voert tijdens de rust één wissel door. Berghuis mag in de kleedkamer blijven, Donyell Malen mag het veld ophuppelen. Daar mag hij het opnemen tegen zijn Dortmund-spitsbroeder Haaland. . Berghuis uit, Malen in Van Gaal voert tijdens de rust één wissel door. Berghuis mag in de kleedkamer blijven, Donyell Malen mag het veld ophuppelen. Daar mag hij het opnemen tegen zijn Dortmund-spitsbroeder Haaland.

21:35 rust, 21 uur 35. Rusten bij een 1-1-gelijkstand. We hebben er een boeiende eerste helft opzitten in Noorwegen-Nederland. De onvermijdelijke Haaland zette na twintig minuten de Noren op voorsprong, maar Klaassen zette een kwartier later het Nederlandse overwicht aan de bal om in een doelpunt: 1-1. . Rusten bij een 1-1-gelijkstand We hebben er een boeiende eerste helft opzitten in Noorwegen-Nederland. De onvermijdelijke Haaland zette na twintig minuten de Noren op voorsprong, maar Klaassen zette een kwartier later het Nederlandse overwicht aan de bal om in een doelpunt: 1-1.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Nederland, Donyell Malen erin, Steven Berghuis eruit wissel Steven Berghuis Donyell Malen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Nederland zet druk. Oranje wil voor de rust nog op voorsprong komen. Eerst kan Klaassen net niet afdrukken, dan trapt Depay met een omhaal naast de bal en finaal kan Gakpo nog eens koppen, op Hansen weliswaar. De Noren zwoegen. . Nederland zet druk Oranje wil voor de rust nog op voorsprong komen. Eerst kan Klaassen net niet afdrukken, dan trapt Depay met een omhaal naast de bal en finaal kan Gakpo nog eens koppen, op Hansen weliswaar. De Noren zwoegen.

43' Gele kaart voor Morten Thorsby van Noorwegen tijdens eerste helft, minuut 43 Morten Thorsby Noorwegen

43' eerste helft, minuut 43. Thorsby gaat in de middencirkel even aan de noodrem trekken, om de angel uit een Nederlandse counter te halen. Geel is zijn deel. . Thorsby gaat in de middencirkel even aan de noodrem trekken, om de angel uit een Nederlandse counter te halen. Geel is zijn deel.

38' eerste helft, minuut 38.

37' eerste helft, minuut 37. Nederland komt langszij. Plots hangen de bordjes terug in evenwicht. Klaassen duikt goed op in de zestien op een voorzet van Wijnaldum. Van dichtbij tikt hij de 1-1 in doel. Alles te herdoen. . Nederland komt langszij Plots hangen de bordjes terug in evenwicht. Klaassen duikt goed op in de zestien op een voorzet van Wijnaldum. Van dichtbij tikt hij de 1-1 in doel. Alles te herdoen.

36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Davy Klaassen van Nederland. 1, 1. goal Noorwegen Nederland 58' 1 1

29' eerste helft, minuut 29. Oranje bibbert! Meling kan oprukken op links en legt uitstekend terug op Elyounoussi, die rond het penaltypunt kan aanleggen. De middenvelder kraakt zijn schot echter volledig en ziet het leer ver naast rollen. Dit had de 2-0 kunnen zijn. . Oranje bibbert! Meling kan oprukken op links en legt uitstekend terug op Elyounoussi, die rond het penaltypunt kan aanleggen. De middenvelder kraakt zijn schot echter volledig en ziet het leer ver naast rollen. Dit had de 2-0 kunnen zijn.

26' eerste helft, minuut 26. Het is toch alweer even geleden dat we nog een kans voor de bezoekers hebben kunnen noteren. Het wilde aanvalsplan van Nederland in deze eerste helft lijkt voorlopig niet te pakken. Vooral defensief wordt er op die manier teveel ruimte weggegeven. . Het is toch alweer even geleden dat we nog een kans voor de bezoekers hebben kunnen noteren. Het wilde aanvalsplan van Nederland in deze eerste helft lijkt voorlopig niet te pakken. Vooral defensief wordt er op die manier teveel ruimte weggegeven.

25' Gele kaart voor Mohamed Elyounoussi van Noorwegen tijdens eerste helft, minuut 25 Mohamed Elyounoussi Noorwegen

22' eerste helft, minuut 22.

21' eerste helft, minuut 21.