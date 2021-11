LIVE: Geeft debutant Vanzeir België het extraatje om Wales af te schudden?

Fase per fase

79' tweede helft, minuut 79. Toch nog eens iets wat op een kans lijkt voor de Belgen: een rollertje van Witsel, waarvoor een knieval van Ward volstaat.

78' tweede helft, minuut 78. Een aantal matige momenten van Meunier: eerst verliest hij het duel en nu een verschrikkelijke pass. Eddy Snelders (Radio 1).

77' tweede helft, minuut 77. Wales zet aan. Wales is tevreden met een gelijkspel, want dan zijn ze zeker van een statuut als reekshoofd bij de play-offs. Toch maakt de thuisploeg de gretigste indruk. Plots vallen er her en der gaten bij de Duivels, maar Wales kan Casteels niet aan het werk zetten.

76' tweede helft, minuut 76.

75' Gele kaart voor Alexis Saelemaekers van België tijdens tweede helft, minuut 75 Alexis Saelemaekers België

74' tweede helft, minuut 74. Het tempo is iets gezakt, waardoor Wales meer greep krijgt op de match. Het is gewoon moeilijk in deze 2e helft. Eddy Snelders (Radio 1).

73' tweede helft, minuut 73. We lijken af te stevenen op het gevreesde uitdoofscenario van deze match. In de tweede helft waren er nog amper kansen.

71' Gele kaart voor Thorgan Hazard van België tijdens tweede helft, minuut 71 Thorgan Hazard België

70' tweede helft, minuut 70. Geel voor Hazard. Hazard gaat op de voet van Allen staan. Hij helpt hem nog vriendelijk overeind, maar dat maakt geen indruk op de ref, die hem de eerste gele kaart voor de Belgen onder de neus duwt.

68' tweede helft, minuut 68.

68' tweede helft, minuut 68. Boyata komt toch weer overeind, maar is hij nog helemaal van deze wereld? Martinez lijkt het voorlopig nog even aan te zien.

66' tweede helft, minuut 66. In de eerste helft kwamen de Belgen er altijd vlot uit, maar in deze tweede helft brengen ze zichzelf vaak in de problemen. Zo geef je de tegenstander de wapens in handen om op enthousiasme terug te komen. Eddy Snelders (Radio 1).

64' Bloedende Boyata. tweede helft, minuut 64. Op hoekschoppen is Boyata bijna altijd gevaarlijk. Ook nu kan hij weer koppen, al is het doelkader onbereikbaar. Hij loopt bij die fase wel een wonde aan zijn hoofd op. Opnieuw werk voor de dokters dus.

63' tweede helft, minuut 63. Saelemaekers twijfelt niet wanneer hij de bal met een klein gelukje voor de voeten krijgt op de rand van het strafschopgebied. De bal ketst via een Welsh been over het doel.

62' tweede helft, minuut 62. Vanzeir kan bij zijn eerste balcontact meteen onrust zaaien, nadat een heet standje voor het Belgische doel was uitgemond in een counter. Uiteindelijk fluit de ref de fase af, omdat de spits van Union iets te veel ging trekken en duwen bij zijn tegenstander.

61' tweede helft, minuut 61.

60' tweede helft, minuut 60. De blessurebehandeling en de wissels hebben het tempo uit de match gehaald. De Belgen proberen de bal rond te spelen, maar bijna betalen ze er een prijs voor, wanneer Wales doelman Casteels opjaagt. Het loopt net nog goed af.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij België, Dante Vanzeir erin, Divock Origi eruit wissel Divock Origi Dante Vanzeir

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij België, Leander Dendoncker erin, Timothy Castagne eruit wissel Timothy Castagne Leander Dendoncker