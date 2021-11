Gareth Bale haakt definitief af voor duel tegen Rode Duivels

15:02 vooraf, 15 uur 02. Rode Duivels hoeven Gareth Bale niet te vrezen. Wales kan vanavond niet rekenen op Gareth Bale. De sterspeler is nog niet helemaal hersteld van een knieblessure, waardoor hij sinds begin september niet meer in actie was gekomen. Zaterdagavond vierde Bale zijn rentree tegen Wit-Rusland, maar tijdens de rust bleef hij in de kleedkamer. Bondscoach Rob Page had al aangekondigd dat de 32-jarige winger niet in de basis zou beginnen tegen België. Nu maakte Wales bekend dat Bale zelfs niet op de bank zal zitten. . Rode Duivels hoeven Gareth Bale niet te vrezen Wales kan vanavond niet rekenen op Gareth Bale. De sterspeler is nog niet helemaal hersteld van een knieblessure, waardoor hij sinds begin september niet meer in actie was gekomen.



11:30 vooraf, 11 uur 30. Aaron Ramsey droomt van nieuwe stunt: "Juni 2015 was schitterend". België plaatste zich voor de 5e keer op een rij voor een groot toernooi. Het werkte in die periode 47 voorrondeduels af, waarvan er slechts eentje verloren werd: in juni 2015 in Wales richting Euro 2016. Gareth Bale maakte toen de enige goal. Ook Aaron Ramsey herinnert zich dat duel in Cardiff maar al te goed en hoopt dat huzarenstukje nog eens netjes over te doen. "Dat was toen een schitterende wedstrijd", verklaarde de winger van Juventus, waar hij amper nog aan de bak komt, maandag tijdens een persmoment. "We hebben inderdaad al meerdere goede resultaten neergezet tegen de Belgen. Wat de sleutel daarvoor is? We spelen vooral als een ploeg, met spelers die voor elkaar willen vechten. De Belgen zijn al gekwalificeerd, maar ik weet niet of dat veel zal uitmaken voor hen. Een aantal spelers zal er niet bij zijn, maar ze hebben zo veel kwaliteiten. Er zit sterkte en diepte in dat team. Ook de vervangers zijn van niveau. We zullen dus op ons best moeten zijn." . Aaron Ramsey droomt van nieuwe stunt: "Juni 2015 was schitterend" België plaatste zich voor de 5e keer op een rij voor een groot toernooi. Het werkte in die periode 47 voorrondeduels af, waarvan er slechts eentje verloren werd: in juni 2015 in Wales richting Euro 2016. Gareth Bale maakte toen de enige goal.



11:28 vooraf, 11 uur 28. Tweede plaats als inzet. Na de 5-1-zege zaterdag tegen Wit-Rusland hebben de Welshmen nog 1 punt nodig om zich te verzekeren van de tweede plaats in de groep. Wales heeft als nummer 2 immers drie punten meer dan Tsjechië, dat gastheer speelt voor Estland. Beide landen zijn dankzij de Nations League al zeker van een stek in de barrages, waarin 12 landen het tegen elkaar opnemen voor de laatste 3 WK-tickets. Een 2e plaats in de groepsfase kan wel het statuut van reekshoofd bij de loting opleveren. "En dat was ook ons doel in deze kwalificaties: die tweede plaats", benadrukt Ramsey. "Die barrages in maart worden geweldig. Dan hebben we de kans om ons te kwalificeren voor het WK. Dat valt niet vaak voor." Wales speelde nog maar één WK, in 1958. . Tweede plaats als inzet Na de 5-1-zege zaterdag tegen Wit-Rusland hebben de Welshmen nog 1 punt nodig om zich te verzekeren van de tweede plaats in de groep. Wales heeft als nummer 2 immers drie punten meer dan Tsjechië, dat gastheer speelt voor Estland.



15:27 vooraf, 15 uur 27. Geen Bale in de basis bij Wales. Gareth Bale komt niet aan de aftrap bij Wales. Dat maakte coach Rob Page op zijn laatste persconferentie bekend. De 32-jarige winger vierde zaterdag tegen Wit-Rusland (5-1) zijn 100e interland voor Wales. Bij de rust mocht hij in de kleedkamer blijven, toen het al 2-0 stond voor de thuisploeg. Bale is immers nog niet helemaal hersteld van een knieblessure, waarmee hij sinds begin september niet meer in actie was gekomen. Bij Real Madrid, waar hij ploegmaat is van Eden Hazard en Thibaut Courtois, kwam hij daardoor dit seizoen nog niet verder dan 193 minuten. "Het was een zware wedstrijd voor hem, want het was alweer een hele tijd geleden dat hij nog gespeeld had", vertelde Page. "Hij is daardoor ook wat stijf en we wachten tot de laatste minuut af om te zien of hij morgen minuten kan maken." "Starten zou hij sowieso niet doen, dat was op voorhand zo afgesproken. Een helft tegen Wit-Rusland en dan minuten maken tegen België, dat was het plan. Voor het overige is iedereen in mijn selectie fit en speelklaar." . Geen Bale in de basis bij Wales Gareth Bale komt niet aan de aftrap bij Wales. Dat maakte coach Rob Page op zijn laatste persconferentie bekend.



15:16 vooraf, 15 uur 16. Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Simon Mignolet reizen niet mee naar Wales

14:14 De Belgische voetbalbond heeft de selectie die afreist naar Wales bekendgemaakt: Eden Hazard, Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Jason Denayer reizen niet mee, net als Dennis Praet, die al out was voor Estland. Met Thomas Kaminski wordt één vervanger opgeroepen. vooraf, 14 uur 14. De Belgische voetbalbond heeft de selectie die afreist naar Wales bekendgemaakt: Eden Hazard, Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Jason Denayer reizen niet mee, net als Dennis Praet, die al out was voor Estland. Met Thomas Kaminski wordt één vervanger opgeroepen.

