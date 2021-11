Plaatst België zich als 5e land voor het WK? Volg vanavond duel tegen Estland

12:29 vooraf, 12 uur 29. Eerste "matchpunt" voor België. België kan zich met een zege tegen Estland verzekeren van de winst in zijn groep. Ook een gelijkspel of nederlaag zou kunnen volstaan, als Wales thuis niet tegen Wit-Rusland kan winnen. En als aan die voorwaarden niet is voldaan, is er altijd nog de slotmatch tegen Wales. Als België zich plaatst voor het WK in Qatar, dan halen de Duivels voor de 3e keer op een rij het eindtoernooi. Een record is dat niet, want tussen 1982 en 2002 waren de Belgen er 6 keer na elkaar bij. België zou dan het 5e land zijn dat zeker is van het WK volgend jaar. Gastland Qatar en Duitsland, Denemarken en Brazilië boekten al eerder hun ticket. Ook Frankrijk en Nederland kunnen zich vanavond plaatsen. . Eerste "matchpunt" voor België België kan zich met een zege tegen Estland verzekeren van de winst in zijn groep. Ook een gelijkspel of nederlaag zou kunnen volstaan, als Wales thuis niet tegen Wit-Rusland kan winnen. En als aan die voorwaarden niet is voldaan, is er altijd nog de slotmatch tegen Wales.



21:05 vooraf, 21 uur 05. 36.000 toeschouwers zakken af naar Koning Boudewijnstadion. 36.000 mensen zullen de Rode Duivels morgen naar de overwinning proberen te schreeuwen in Brussel. Dat aantal kan nog oplopen want er zijn nog tickets te koop.

21:04 vooraf, 21 uur 04. Rode Duivels Wie volgt in hun voetsporen? 5 Duivelse voetafdrukken vereeuwigd

21:03 vooraf, 21 uur 03. Onbeschikbare Dennis Praet enige afwezige op training. Dennis Praet, waarvan bondscoach Roberto Martinez al had aangegeven dat hij niet beschikbaar zal zijn zaterdag tegen Estland, was vrijdagavond in het trainingscomplex in Tubeke de enige afwezige bij de Rode Duivels. Alle andere Duivels trainden wel. Martinez kan dus kiezen uit 22 veldspelers en 4 keepers voor zijn basiself.



19:12 vooraf, 19 uur 12. Bondscoach Estland: "Moeten perfect prestatie leveren". Estland onderschatten kan gevaarlijk zijn. Onder bondscoach Thomas Häberli (een Zwitser) boekten de Esten in hun laatste 2 wedstrijden 4 op 6 (2-0-zege tegen Wit-Rusland en 0-0-gelijkspel tegen Wales). "Als je tegenstander eerste op de wereldranglijst staat, weet je dat het een sterk team is. We zullen de perfecte prestatie moeten leveren en onze kansen moeten benutten", blikt Häberli vooruit op de WK-kwalificatiematch. Estland kwam het laatst over de vloer in België op 13 november 2016, met een zware 8-1- nederlaag als resultaat. "Die avond zullen we nooit vergeten", zei aanvaller Rauno Sappinen op de persconferentie. "We zullen er alles aan doen om dat recht te zetten. Het is een ongelofelijke kans om te tonen wat we in huis hebben."



19:08 vooraf, 19 uur 08. De Rode Duivels hebben vanavond getraind in Tubeke. Thibaut Courtois en Dennis Praet lieten zich net als gisteren niet zien tijdens het kwartiertje open training. Zij bleven binnen, net als Christian Benteke. Over hun eventuele onbeschikbaarheid werd geen informatie vrijgegeven. . De Rode Duivels hebben vanavond getraind in Tubeke. Thibaut Courtois en Dennis Praet lieten zich net als gisteren niet zien tijdens het kwartiertje open training. Zij bleven binnen, net als Christian Benteke. Over hun eventuele onbeschikbaarheid werd geen informatie vrijgegeven.

13:47 vooraf, 13 uur 47. Gisteren trainden de Duivels een eerste keer. Meteen de vuurdoop voor Dante Vanzeir en Wout Faes. Beide spelers kregen dan ook de traditionele rake tikken. Ook vandaag wordt er getraind. Thorgan Hazard en Wout Faes komen deze namiddag ook de pers te woord staan.

13:37 De nieuwelingen op training. vooraf, 13 uur 37. De nieuwelingen op training

13:00 vooraf, 13 uur. Turkse scheidsrechter. De Turk Halil Umut Meler is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de WK-kwalificatiewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen Estland. De 35-jarige Turk is sinds 2017 internationaal scheidsrechter. Het wordt zijn eerste ontmoeting met de Rode Duivels, die tegen Estland op jacht gaan naar de groepswinst en de kwalificatie voor het WK in Qatar.

