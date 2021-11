Gemotiveerde Esten: "Tegen België tonen wat we allemaal in huis hebben"

Dennis Praet, waarvan bondscoach Roberto Martinez al had aangegeven dat hij niet beschikbaar zal zijn zaterdag tegen Estland, was vrijdagavond in het trainingscomplex in Tubeke de enige afwezige bij de Rode Duivels.

Dennis Praet, waarvan bondscoach Roberto Martinez al had aangegeven dat hij niet beschikbaar zal zijn zaterdag tegen Estland, was vrijdagavond in het trainingscomplex in Tubeke de enige afwezige bij de Rode Duivels. Alle andere Duivels trainden wel. Martinez kan dus kiezen uit 22 veldspelers en 4 keepers voor zijn basiself.

Estland onderschatten kan gevaarlijk zijn. Onder bondscoach Thomas Häberli (een Zwitser) boekten de Esten in hun laatste 2 wedstrijden 4 op 6 (2-0-zege tegen Wit-Rusland en 0-0-gelijkspel tegen Wales). "Als je tegenstander eerste op de wereldranglijst staat, weet je dat het een sterk team is. We zullen de perfecte prestatie moeten leveren en onze kansen moeten benutten", blikt Häberli vooruit op de WK-kwalificatiematch. Estland kwam het laatst over de vloer in België op 13 november 2016, met een zware 8-1- nederlaag als resultaat. "Die avond zullen we nooit vergeten", zei aanvaller Rauno Sappinen op de persconferentie. "We zullen er alles aan doen om dat recht te zetten. Het is een ongelofelijke kans om te tonen wat we in huis hebben."