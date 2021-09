LIVE: Zorgen Rode Duivels opnieuw voor doelpuntenfestival tegen Wit-Rusland?

3' eerste helft, minuut 3. Meteen een kans voor de Belgen! We moeten niet lang wachten op het eerste doelgevaar. Lukebakio brengt de bal vanaf links laag voor doel. Batshuayi kan van dichtbij in één tijd uithalen, maar Tsjernik voorkomt een vroege tegengoal voor Wit-Rusland. . Meteen een kans voor de Belgen! We moeten niet lang wachten op het eerste doelgevaar. Lukebakio brengt de bal vanaf links laag voor doel. Batshuayi kan van dichtbij in één tijd uithalen, maar Tsjernik voorkomt een vroege tegengoal voor Wit-Rusland.

3' De poging wordt gered door Sergey Chernik (Wit-Rusland), die geen rebound weggeeft. eerste helft, minuut 3. De poging wordt gered door Sergey Chernik (Wit-Rusland), die geen rebound weggeeft.

3' Michy Batshuayi (België) haalt uit met zijn rechter... eerste helft, minuut 3. Michy Batshuayi (België) haalt uit met zijn rechter...

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Belgen brengen de wedstrijd tegen Wit-Rusland op gang. Grijpen ze de thuisploeg meteen naar de keel? . Aftrap De Belgen brengen de wedstrijd tegen Wit-Rusland op gang. Grijpen ze de thuisploeg meteen naar de keel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. Brabançonne. Het Belgisch volkslied weerklinkt in een leeg en kil stadion. Het voelt toch heel anders aan dan afgelopen zondag in het Koning Boudewijnstadion. . Brabançonne Het Belgisch volkslied weerklinkt in een leeg en kil stadion. Het voelt toch heel anders aan dan afgelopen zondag in het Koning Boudewijnstadion.

20:31 vooraf, 20 uur 31. Metamorfose na 8-0-pandoering. Bij Wit-Rusland hebben ze nog wat recht te zetten na de 8-0-pandoering in Leuven eind maart. Bondscoach Mikhail Markhel werd vervangen door Georgi Kondratjev en ruim 10 van de 16 spelers die tegen de Belgen in actie kwamen, zijn nadien niet meer opgeroepen. Het vernieuwde Wit-Rusland liet de voorbije 2 wedstrijden een goede indruk. Zowel Tsjechië als Wales had het knap lastig tegen de "Witte Vleugels". Tsjechië boekte thuis een nipte 1-0-zege, Wales raakte in Kazan pas diep in de extra tijd voorbij Wit-Rusland toen Gareth Bales zijn derde van de avond maakte.



Het vernieuwde Wit-Rusland liet de voorbije 2 wedstrijden een goede indruk. Zowel Tsjechië als Wales had het knap lastig tegen de "Witte Vleugels". Tsjechië boekte thuis een nipte 1-0-zege, Wales raakte in Kazan pas diep in de extra tijd voorbij Wit-Rusland toen Gareth Bales zijn derde van de avond maakte.

20:21 vooraf, 20 uur 21. 2e cap voor Casteels. Door de afwezigheid van Courtois en Mignolet krijgt Koen Casteels eindelijk nog eens zijn kans in doel bij de Rode Duivels. Voor de doelman van Wolfsburg is het pas zijn 2e cap na zijn debuut in de Nations League tegen IJsland, exact 1 jaar geleden. Casteels heeft geen al te beste herinneringen aan die 1e cap. Hij werd al na 10 minuten verrast door een afgeweken schot van Fridjonsson en kort na de rust moest hij na een stevige botsing met een bloedende lip vervangen worden. België won de wedstrijd uiteindelijk met 5-1.



Casteels heeft geen al te beste herinneringen aan die 1e cap. Hij werd al na 10 minuten verrast door een afgeweken schot van Fridjonsson en kort na de rust moest hij na een stevige botsing met een bloedende lip vervangen worden. België won de wedstrijd uiteindelijk met 5-1.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Broers Lisakovitsj samen in de basis. Opvallend, bij Wit-Rusland staan vanavond 2 broers aan de aftrap met Vitali en Ruslan Lisakovitsj. Vitali is de topscorer voor Wit-Rusland in deze WK-kwalificatiecampagne met 3 goals, goed voor 50 procent van de Wit-Russische treffers. In vergelijking met de wedstrijd tegen Wales zien we maar liefst 4 wijzigingen in de Wit-Russische basis. Khadarkevitsj, Begoenov, Ebong en Sedko verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Rakhmanov, Sjevtsjenko, R. Lisakovich en Skavysj.



In vergelijking met de wedstrijd tegen Wales zien we maar liefst 4 wijzigingen in de Wit-Russische basis. Khadarkevitsj, Begoenov, Ebong en Sedko verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Rakhmanov, Sjevtsjenko, R. Lisakovich en Skavysj.

19:53 vooraf, 19 uur 53. Geen Courtois, Vertonghen, Lukaku, Witsel en Carrasco. Maar liefst 5 Rode Duivels die zondag nog in actie kwamen tegen Tsjechië zijn niet meegereisd naar Kazan. Courtois had last van zijn achillespees en krijgt een snipperdag, ook Witsel en Carrasco wordt rust gegund. Lukaku en Vertonghen zijn dan weer geschorst na hun gele kaarten tegen Tsjechië. . Geen Courtois, Vertonghen, Lukaku, Witsel en Carrasco Maar liefst 5 Rode Duivels die zondag nog in actie kwamen tegen Tsjechië zijn niet meegereisd naar Kazan. Courtois had last van zijn achillespees en krijgt een snipperdag, ook Witsel en Carrasco wordt rust gegund. Lukaku en Vertonghen zijn dan weer geschorst na hun gele kaarten tegen Tsjechië.

19:33 vooraf, 19 uur 33. Geen Vanheusden. De meeste waarnemers hadden Zinho Vanheusden in de basis verwacht tegen Wit-Rusland. "Dat hadden we met zijn allen verwacht", zegt Peter Vandenbempt. Roberto Martinez kiest voor dezelfde defensie als in Estland: Alderweireld, Boyata en Denayer. . Geen Vanheusden De meeste waarnemers hadden Zinho Vanheusden in de basis verwacht tegen Wit-Rusland. "Dat hadden we met zijn allen verwacht", zegt Peter Vandenbempt. Roberto Martinez kiest voor dezelfde defensie als in Estland: Alderweireld, Boyata en Denayer.

19:31 vooraf, 19 uur 31. De 11 Rode Duivels: Casteels, Alderweireld, Boyata, Denayer, Saelemaekers, Praet, Tielemans, Castagne, Trossard, Lukebakio en Batshuayi.



