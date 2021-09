Tsjechische kapitein Soucek: "Het wordt in België onze moeilijkste wedstrijd"

Tomas Soucek, kapitein van de Tsjechische nationale ploeg, verwacht dat zijn team voor "de lastigste groepswedstrijd" staat tegen de Rode Duivels, zondagavond in de kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar.

In de heenwedstrijd eind maart hield een stug Tsjechië België nog in bedwang met 1-1. "Het zal deze keer compleet anders zijn aangezien we op verplaatsing spelen", gaf Soucek zaterdag op de persbabbel te kennen. "We staan absoluut voor de moeilijkste match in de groep, maar we zijn gemotiveerd door het idee dat we een goed resultaat kunnen neerzetten."

Afgelopen donderdag boekten de Tsjechen een krappe 1-0 overwinning tegen Wit-Rusland. "Die partij bracht veel stress met zich mee omdat we de drie punten moesten pakken. Dankzij de zege rust er tegen België minder druk op onze schouders."

Zondag komt Soucek (West Ham) heel wat bekenden uit de Premier League tegen op het terrein. "Het is moeilijk er een speler uit te pikken omdat ze allemaal zo getalenteerd zijn. Voor mij is Kevin De Bruyne de beste middenvelder ter wereld. Zijn afwezigheid is een opluchting voor ons."