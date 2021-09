LIVE: Jubilaris Romelu Lukaku zet Rode Duivels meteen op voorsprong

22' eerste helft, minuut 22. Ook geel voor Barak. Ook de Tsjechen hebben een gele kaart te pakken. Barak controleerde net iets te hevig de kwaliteit van het shirt van Tielemans. . Ook geel voor Barak Ook de Tsjechen hebben een gele kaart te pakken. Barak controleerde net iets te hevig de kwaliteit van het shirt van Tielemans.

21' Gele kaart voor Antonín Barák van Tsjechië tijdens eerste helft, minuut 21 Antonín Barák Tsjechië

21' eerste helft, minuut 21. Nog maar eens naar binnen kappen en uithalen. Carrasco probeert het opnieuw, maar dit keer wordt zijn schot afgeblokt door Kasa.

19' eerste helft, minuut 19. Vertonghen geschorst voor Wit-Rusland. Vertonghen laat zich iets te makkelijk ringeloren door Pesek en trekt aan de noodrem. Het komt hem op een gele kaart te staan en daardoor mist hij de volgende wedstrijd tegen Wit-Rusland.

19' Gele kaart voor Jan Vertonghen van België tijdens eerste helft, minuut 19 Jan Vertonghen België

17' eerste helft, minuut 17. De bal gaat vlot van voet naar voet bij de Belgen. De Tsjechen staan erbij en kijken ernaar. Enkel met een overtreding kunnen ze het Belgische combinatiespel even onderbreken.

14' eerste helft, minuut 14. Vervanging bij Tsjechië, Jindrich Stanek erin, Tomáš Vaclík eruit wissel Tomáš Vaclík Jindrich Stanek

14' eerste helft, minuut 14. Vaclik moet de strijd staken. Vaclik wordt uiteindelijk dan toch naar de kant gehaald. De doelman heeft het nog even geprobeerd na het ongelukkig contact met Lukaku in de openingsminuut, maar kan niet voort. Stanek neemt zijn plaats in doel in.

11' eerste helft, minuut 11. Carrasco mikt naast. Het blijft goed heen en weer gaan, met ook de Tsjechen die voor de aanval kiezen. Op een counter kan Hazard Carrasco wegsturen. Die kapt naar binnen en haalt uit, maar zijn schot gaat nipt naast.

9' eerste helft, minuut 9. Lukaku slaat meteen toe! Amper 8 minuten heeft hij nodig, het is nu al raak voor Lukaku in zijn jubileummatch! Hij wordt perfect gelanceerd door Vanaken en mikt zijn 67e goal feilloos voorbij Vaclik in doel. Na de valse start tegen Estland zijn de Rode Duivels nu wel meteen op de afspraak.



8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Romelu Lukaku van België. 1, 0. goal België Tsjechië 23' 1 0

7' eerste helft, minuut 7. De Tsjechen laten zich even zien met een actie van Hlozek. Die snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt uit. Via Denayer verdwijnt het schot in hoekschop, maar die levert geen gevaar op.

5' eerste helft, minuut 5. Vaclik is weer klaar voor de strijd. We kunnen na een kort oponthoud opnieuw voetballen.

4' eerste helft, minuut 4. Lukaku kijkt zorgelijk toe terwijl Vaclik opgelapt wordt. De spits had niet de intentie om de doelman te raken en zit duidelijk verveeld met de fase.

2' eerste helft, minuut 2. Lukaku zorgt meteen voor gevaar. Lukaku laat zich al meteen opmerken na een te korte terugspeelbal van Kasa. De Belgische topschutter gaat vol voor de bal, maar Vaclik is hem nog net te snel af. De doelman krijgt wel een flinke tik van Lukaku en heeft verzorging nodig.